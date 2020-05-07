即巿股評 港股直擊

畢非德的股東大會一直都是全球投資者最爲矚目的盛會。

我一直認爲畢非德和芒格是每一個投資者都應當學習的對象。

甚至乎，我認爲他們的教導不單是在投資方面，也做人做事的模範。

最近網絡熱播的紀錄片“the last dance”，講述麥可佐敦回憶奪冠的歷程。

最讓人印象深刻的，是他對於籃球和勝利的執著。

那種執著是，可以見到當講到如何為勝利而努力時，他的那種認真的態度，即便已經時隔了這麽多年，就是一點都不馬虎。

成功人士，如畢非德和芒格同樣有著這種執著。

整個會議的内容看完之後，大家都詫異他清倉航空股。

我想這個行動絕對不會是一個草率的決定，以他們過往的行爲來看，這一決定應當是考慮未來相當一段時間裡面，航空股不再是值得持有的倉位了。

重要原因是“the world has changed”

這句話也可以包括相當多的含義在裏面，例如目前科技對人們生活的改變，病毒的演變帶來給人類的改變，還有政府印鈔無限救市對市場定價的改變……這一切都是前所未有的。

有甚麽是不變的呢？我相信是人的本性，貪婪與恐懼的循環出現。

這也就是爲何技術分析將一直有效的原因。並不是指RSI那些技術指標，而是市場本身價格行爲造成的各種形態，周而復始的出現。

如何面對萬變的市場，我的答案是「不變」。用不變的方法，遵守紀律，耐心等待符合條件的機會出現，這就是應對「改變」的最好策略。

我相信畢非德也是一樣，他只是在等待球來到「好球區」出擊，而不是在盲目地在追著球跑。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。