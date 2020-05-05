港股直擊 即巿股評

隔晚美股拗腰彈，加上本港放寬限聚令，港股五窮月首日勁插過千點後，今日反彈逾兩百點，但仍受制兩萬四關，撇除1月24日半日市，成交更創今年最奀。

恒指高開141點，報23755，升幅曾縮至84點，低見23697，但買盤帶動下，加上美股道指期貨升幅擴大至逾三百點，帶動港股午後曾升314點，高見23928，但兩萬四關前沽壓大，大市升幅收窄。最終恒指收報23868點，升254點或1.08%，國指收造9698，升99點或1.03%。

大市全日成交只有704.55億元。

全日大市上升比例61%，下跌比例為39%。

即月期指收市報23759，升386點或1.65%，低水110點，成交7.75萬張。

美股道指期貨最新造23814，升243點或1%；標指及納指期貨升0.87%和0.9%。

騰訊(00700)獲野村升目標價至500元，全日升1.5%，更向大市貢獻40點升幅；滙控(00005)漲1%；憧憬續有中概股來港上市，港交所(00388)升2.9%；吉利(00175)獲花旗升目標價至16.7元，收升4.7%；憧憬歐美重啟經濟活動，創科(00669)收飆8.9%，為升幅最大藍籌；但友邦(01299)下滑0.1%；中海外(00688)跌0.7%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

石油股：紐約6月期油連升四日，今早進一步走強，帶挈石油股造好，中海油(00883)升2.8%；中石油(00857)反彈2%；中石化(00386)也升1.7%；三星原油ETF(03175)大升一成；陽光油砂(02012)更爆升34.4%。

本地餐飲股：行政長官林鄭月娥宣布限聚令放寬至8人，本地餐飲股造好。大家樂(00341)急升6.6%；大快活(00052)揚3.6%；太興(06811)炒高10.2%；稻香(00573)彈升5%；快餐帝國(01843)乾升5%；翠華(01314)漲2.9%；連有在本港經營火鍋店湊湊，其母公司呷哺呷哺(00520)股價也飆6.3%。

食品股：今日亦當炒。日清食品(01475)大升6.1%；澳優(01717)飆升5.1%；H&H(01112)炒高6.7%；蒙牛(02319)揚3.1%；頤海(01579)漲2.3%；另外，九毛九(09922)盤中創上市高，全日大升15.1%。

焦點股份

招行(03968)：全日揚5.6%。大和發表報告，料內銀撥備前利潤(PPOP)仍有望增長，建議揀高質素內銀股，行業首選招行。

SOHO中國(00410)：昨傳因疫情令黑石入主陷停滯，股價上日大瀉26%，今日回升，全日勁彈12.7%，成交有1.16億元。

恒大(03333)：全日飆5.5%，成交有2.44億元。集團於上日回購810萬股，每股作價12.84至13.3元，涉及資金約1.06億元。

德昌電機(00179)：收市挫4.4%。集團預期截至今年3月底止全年業績將錄得虧損，主要受商譽及其他無形資產減值約8億美元(約62.4億港元)支出影響。

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