即巿股評 港股直擊

執筆時恒指反彈300點，個市死唔去？

昨日「五窮月」開局勁插1029點，成交大增；今早最多反彈258點，半日成交只得380億，半日沽空比率達14%。今日10天線跌到與20天線滙聚，明日估計形成所謂短線「死亡交叉」，大家不妨問問身邊戰友，相信十個之中有八個估5月港股下跌，博做另一隻腳，除非有重大利好消息，否則趁反彈開淡倉嘅人應該唔少，Sell in May「五窮」今年可能「自我實現」。

本欄早於在3月24日(當日恒指收報22663)題為《恒指拋物線SAR反向轉好》一文預計，「港股可能反彈至4月，可上望24500，之後5窮月要小心，至於6月本港因素又開始複雜...主要指數周線無基準輪動圖仍在最弱的『落後』方格，未有跡象進入『改善』方格前，都要做好防守。」結果，上周三即假期前恒指衝至24855，較原來估計僅高出355點。

人人看淡5月之際(包括筆者)，卻有兩個我經常看的指標維持正面，首先是恒指的「拋物線SAR」，昨日大跌市竟然未有出現轉勢做淡訊號，今日當然維持向好訊號。這個指標今年以來共發出8次買賣訊號，不計最新未平倉的好倉，最近7次是3勝4負，交易勝率偏低，但回報並不失禮，共贏2488點，當中2月24至3月24日的交易訊號，贏了4157點。

另一個是EJFQ的「強弱股指數」交叉訊號，也是一年交易訊號不多，強指升穿弱指開好倉，跌穿弱指時平倉，同時反手開淡倉，這跟拋物線SAR相似，不過我們一直強調交叉訊號只是買賣決策的其中一個參考指標，切勿單憑這指標作高風險的衍生工具策略。回報方面，今年強弱股指數暫時出現6次交叉訊號，同樣不計最近一次未平倉的訊號，過去5次1勝4負，若以上述方法平倉，勝率雖低，但仍錄得649點利潤，即是以此操作盈富基金(02800)，仍然明顯跑贏年初下跌逾15%的恒指。

若再修改一下強弱股指數交叉訊號的平倉原則，加入「當強指與弱指差距拉開至70個百分點或以上」平倉，概念是超買／超賣到異常程度。此情況較少見，今年以來只得一次，就是2月25至4月20日的利淡交叉訊號期間，3月17日便出現弱指高出強指超過70個百分點以上，若以此平倉，該次便贏3630點，令年初至今回報點數增至1716點。

在交易世界中，滙聚(convergence)與背離(discrepancy)往往就是機會，反映了好淡角力，以及極端傾斜；反映了已公開訊息及集體預期。

羅崇博 (杜比)