即巿股評 港股直擊

隔晚美股低開高走，雖然市場仍擔心中美貿易戰再開打，但美國多個州份及其他歐洲國家，包括疫情一度相當嚴重嘅意大利，都已計劃放寬隔離措施並重啟經濟活動，利好大市氣氛。不過華爾街對於疫情仍保持審慎態度，始終紐約市係疫情重災區，對於重啟經濟活動，當地人都係戰戰兢兢，最怕係一旦放寬隔離措施，有可能再爆發第二波疫情。雖然美股能扭轉跌勢，但只有納指回升逾1%，標指跟道指表現一般。尤其係航空股遭股神清倉，連股神都認錯兼投降，睇嚟航空股有排無運行。

至於港股喺5月份開局已跌逾千點，今早隨美股止跌回升，恒指早段高開141點，升幅曾收窄至84點，見23697點半日低位，其後再度回升，最多升258點見23872點半日高位。中午恒指報收23742點，升128點；國指報收9639點，升40點。由於北水尚未回歸，半日成交只有379億元，相對噚日跌市全日成交額逾千億元，今日反彈似乎欠缺動力。

半日成交額最多係阿里巴巴(09988)，可惜今日未能隨大市反彈，半日跌近1%，股價未能重返190元之上，已連跌四個交易日。阿里呢期除咗受軟庫可能隨時減持嘅不明朗因素困擾之外，有傳京東已計劃來港上市，集資額高達265億元，多一個電商嚟上市，投資者多一個選擇，自然就會攤薄咗對阿里嘅寵愛。

至於騰訊(00700)則反彈1.1%，半日報收404.2元，嚟到400元樓上嘅騰訊，短線會受制420元阻力，即係現價買入值博率一般。創科(00669)有大行唱好，支持股價半日升4.7%，藍籌之中排第一，不過呢期個個留家抗疫，DIY確係做多咗，疫情對創科影響相對較低。其他藍籌股則個別發展，反彈力度唔算勁，留意人民幣再度轉弱，內房股呢一類外債高，人民幣資產股表現難以樂觀。

紐約期油連升四日，今早繼續上升，石油股跟隨反彈，不過原油供應要回復平衡仍需時，油價今年內都係有波幅，冇升幅，同樣道理石油股都係反覆為主，業績今年肯定死硬，要博反彈都唔會搵呢個高危板塊。另外油價低本對航空股有利，但偏偏連股神巴菲特都盡沽美國四大航空股，連股神都睇唔通嘅股份，我哋一般投資者梗係避之則吉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)