港股直擊 即巿股評

隔晚美股先跌後回升，但市場仍觀望中美關係進展，令港股上日勁插1029點後，今早僅彈逾百點，受制兩萬四關，成交更縮至不足四百億元。

恒指高開141點，報23755，升幅曾縮至84點，低見23697，隨後買盤帶動下，令大市最多升258點，高見23872，不過兩萬四關前沽壓大，大市升幅削半，最終恒指半日收報23742點，升128點或0.54%，國指半日收造9639，升40點或0.42%，大市中午成交只得379.5億元，遠比昨日中午的634.43億元少。

騰訊(00700)獲野村升目標價至500元，半日升1%，更向大市貢獻28點升幅；滙控(00005)漲0.6%；吉利(00175)獲花旗升目標價至16.7元，中午升3.8%；創科(00669)為升幅最大藍籌，中午漲4.7%；但友邦(01299)下滑0.1%；平保(02318)跌0.6%；中海外(00688)跌1.1%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

石油股：紐約6月期油連升四日，今早進一步走強，帶挈石油股造好，中海油(00883)升2.2%；中石油(00857)反彈1.2%；中石化(00386)也升0.3%；三星原油ETF(03175)飆7.8%；陽光油砂(02012)更爆升33.9%。

本地餐飲股：行政長官林鄭月娥表示，將盡快公布放寛社交距離措施，本地餐飲股造好。大家樂(00341)揚4%；大快活(00052)升2.2%；太興(06811)炒高1.4%；快餐帝國(01843)乾升3.8%。

航空股：股神畢非德沽清航空股，美國航空股受壓，加上油價回升，本港上市的航空股逆市下跌。國航(00753)跌1.1%；東航(00670)挫2.9%；南航(01055)降1.7%；國泰(00293)下滑1%；連帶中航信息(00696)亦走低0.3%。

焦點股份

SOHO中國(00410)：昨傳因疫情令黑石入主陷停滯，股價上日大瀉26%，今早回升，中午勁彈13.8%，成交有7416萬元。

恒大(03333)：半日升4.3%，成交有2.44億元。集團於上日回購810萬股，每股作價12.84至13.3元，涉及資金約1.06億元。

德昌電機(00179)：中午挫3.9%。集團預期截至今年3月底止全年業績將錄得虧損，主要受商譽及其他無形資產減值約8億美元(約62.4億港元)支出影響。

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