港股直擊 即巿股評

美銀 領展(00823)

評級：買入

目標價：78元 (較前收市價67.3元有15.9%潛在升幅)

領展發盈警後，料截至今年3月底止全年錄得虧損淨額，美銀美林發表報告，相信業績有望達標，加上營運槓桿低，續予「買入」評級。

報告指出，領展盈警符合美銀預期，雖然市場大致睇淡零售業前景，但領展營運槓桿低，加上主打生活必需品，故風險回報佳。

因此，美銀估計預期每單位分派按年升2.7%至2.79元，維持「買入」評級，目標價78元不變。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。