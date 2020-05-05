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【異動股】新創建曾揚逾3% 售新渡輪六成股權

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新創建(00659)售新世界第一渡輪六成股權，新創建今早造好，一度升3.3%，高見7.79元，新造7.63元，漲1.2%，成交金額422萬元。

珠江船務(00560)以代價2.33億元，收購新世界第一渡輪服務60%股權。珠江船務表示，新世界第一渡輪服務擁有完善的操作，其業務可進一步補充集團現有業務，並增強集團在客運業務方面的競爭力。

至於珠江船務現升2.1%，造0.99元，成交僅9.4萬元。

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