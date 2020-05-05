港股直擊 即巿股評

終於都正式返工，都係喺公司做嘢舒服啲，唔單止係13吋macbook air VS 兩個17吋大芒咁簡單，依家咁熱嘅天氣，公司有冷氣嘛(怪不得咁熱啦，原來今日係立夏)。

依家9點46分，啱啱返到嚟斟咗杯水，開晒所有電視同電腦，坐緊巴士返工時恒指已經做完U盤，恒指開市報23755點，升142點；到依家一度升逾200點，依家做緊23778點，升169點。

日線圖上恒指仍然處於20天線(24024點)以下水平，保歷加通道健在，不過10天線(24072點)似作勢向下行，有企圖或意圖想跌穿條20天線，做個「短期死亡交叉」出嚟，而SlowSTC(14,3)亦繼續下行中，都無乜所謂，反正都係感敏度咁高嘅指標，經過噚日大插之後，咩看淡指標都會出晒嚟。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，依家9點55分，恒指繼續向上彈升，依家做緊23858點，升244點，雖然呢個升幅對好友嚟講有啲安慰，不過，即使今日見到有唔少新增熊證街貨出現，但仍未見有殺戮跡象。熊證最貼價街貨層回落至23900至23999點，呢度有相當於70張期指，至於牛證最貼價為23500至23599點，呢度有相當於323張期指。

計埋牛熊街貨中間位(23900+23599)/2=23749.5點，按目前10點2分恒指報23834點，恒指現價係靠近熊證多啲；但以街貨量比，點都係牛證街貨嘅數量係較多。

呢個兩難嘅局面唯有返去日線圖留心啲，睇下有無再多少少啟示，一計就發現保歷加通道口出現輕微收窄嘅情況，即係暗示後市上落空間進一步收窄，即係悶局即將出現啦。噚日恒指裂口低開chok咗成千點波幅出嚟，但預視有機會波幅收窄，先係對窩輪不利；即使採用牛熊證做部署，但因為現價位置同街貨數量出現矛盾兼企喺中間位附近，用貼價證貪其高槓桿被忽然啪死嘅機會好高，但揀遠少少嘅證又會有機會受悶局影響，導致證價唔郁。到依家10點15分，坦白講大市走動不大，或者今日都應該謀定而後勤。

至於噚日喺[下半Part]講過嘅比亞迪(01211)放入watch list，今日再睇見到比亞迪股價跟大市上行，不過SlowSTC(14,3)就率先發出看淡訊號，而14RSI亦上到65呢個位，可以繼續留意住。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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