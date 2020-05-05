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【異動股】SOHO中國彈11% 傳疫情礙黑石入主

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SOHO中國(00410)今早反彈，暫時最多升11.3%，見3.06元，現升8.4%，成交額4010萬元。

昨天外電引述消息人士透露，由於新冠肺炎疫情爆發，導致買家黑石集團難以對SOHO中國的業務前景作出評估，加上近期債券市場波動令融資安排難以增加，因此黑石現階段就投資SOHO中國的磋商，未有進展。

消息人士又稱，倘若市場環境轉為穩定，黑石有可能重啟對SOHO中國的交易。

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