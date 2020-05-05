港股直擊 即巿股評

恒大(03333)上日斥逾億元回購股份，股價今早急彈，最高見過13.88元，揚5.6%，新造13.74元，仍升4.6%，成交金額3570萬元。

集團公布，於今日在聯交所場內回購810萬股，每股作價12.84至13.3元，涉及資金約1.06億元。

至於中海外(00688)現升1.1%；華潤置地(01109)走高1.7%；萬科(02202)漲1%；融創(01918)回升2.2%。

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