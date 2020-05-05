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【異動股】德昌挫近4% 料受減值影響

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德昌電機(00179)發盈警，因料受減值影響，估計截至今年3月底止全年業績將錄得虧損，股價逆市下挫，現造12.24元，挫3.8%，為盤中低位，但成交金額僅39.6萬元。

集團預期截至今年3月底止全年業績將錄得虧損，主要受期內將就商譽及其他無形資產減值約8億美元(約62.4億港元)的支出所影響。

不過，集團強調，減值支出是一項非現金項目，並不會對現金流量、營運、流動資金及債務契約合規造成影響。

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