港股直擊 即巿股評

德昌電機(00179)發盈警，因料受減值影響，估計截至今年3月底止全年業績將錄得虧損，股價逆市下挫，現造12.24元，挫3.8%，為盤中低位，但成交金額僅39.6萬元。

集團預期截至今年3月底止全年業績將錄得虧損，主要受期內將就商譽及其他無形資產減值約8億美元(約62.4億港元)的支出所影響。

不過，集團強調，減值支出是一項非現金項目，並不會對現金流量、營運、流動資金及債務契約合規造成影響。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！