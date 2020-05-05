即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅312點。恒指收報23613點，跌1029點或4.18%，成交金額1096億。國指收報9599點，跌441點或4.4%。

恒指最低跌至23584點，創4月22日以來低位，最終以陰燭收市，失守10 SMA及20 SMA。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份322隻，下跌1368隻，整體市況偏弱。

珠江船務(00560)公布，以近2.33億港元向新創建(00659)收購新世界第一渡輪60%股權，以內部資源支付。收購完成後，新渡輪將成為珠江船務的直接非全資附屬公司。珠江船務指，新渡輪主要在香港經營內港及離島渡輪航線，並擁有完善操作，業務可進一步補充集團現有業務，加強客運業務競爭力，相信符合公司及股東整體利益。筆者認為，此交易對新創建亦有裨益，令該集團可剶離非核心業務，簡化業務架構，減少投資者要求該公司進行分折業務之壓力。

著名投資者畢非德(Warren Buffett)表示，他主理的投資公司巴郡 (BERKSHIRE HATHAWAY)在4月已全數出售所持有的美國航空聯合、達美和西南四大航空公司股份，指航空業的世界已經改變。由於航空板塊興宏觀經濟及油價的關係較高，其中前者與「開源」(拓展業務及商機) 有關，後者則與「節流」(成本控制) 有關。現時油價已跌至相對較低水平，理應對航空業的成本控制有幫助。因此，估計巴菲特是擔心宏觀經濟轉差，對航空服務的需求下滑。上述消息令航空股受壓，影響美股三大指數表現，料香港上市相關板塊也會受到影響。

若航空股是舊經濟的代表，也許科網股便是新經濟的代表。新冠肺炎疫情為新經濟類股份帶來機會，在Netflix、微軟、亞馬遜、蘋果和Facebook等帶動下，加上油價反彈，都令美股三大指數止跌回升，收市報捷。

夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢反覆，在23700水平爭持。另，是日立夏，當心市況會蘊釀變化。

個股

中國高速傳動(00658)的主要業務為從事研究、設計、開發、製造和分銷廣泛應用於風力發電及工業用途 上的各種機械傳動設備。

集團在2019財年的銷售收入約為人民幣97.23億元，較去年上升18.5%，主要是市場對風電傳動設備產品需求增加以致交付量增多所致。綜合毛利率約為19.9%，較去年上升1.2 個百分點。綜合毛利在年度內達致約人民幣19.35億元，較去年上升26.4%。年度內，綜合毛利率上升因規模經濟效益所致。綜合毛利上升主要是由於銷售收入增加及毛利率上升所致。來自持續及停止經營業務的股東應佔溢利約為人民幣4.38億元，同比上升110.3%；每股基本盈利為人民幣0.268元，同比上升109.4%；未期股息每股普通股0.20港元。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報5.05元，市盈率16.861倍。

岑智勇 獨立股評人