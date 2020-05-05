港股直擊 即巿股評

港股昨日5月開局大跌過千點，市場憂慮美中關係惡化，不過隔晚美股喘穩，道期及「黑期」今早亦向好，料恒指今早或高開。

隔晚美股先跌後向好，三大主要指數收市上升，結束連續兩日跌勢。美中關係轉趨緊張及航空股受壓，不過大型科網股及能源股有買盤吸納，對美股有支持。道指最多跌362點，收市倒升26點報23749點；大型科技股回穩，納指收報8710點，升105點或1.2%；標普500指數收報2842點，升0.4%。

股神畢非德近期表示，航空業世界已改變，旗下投資旗艦巴郡上月已全數出售所持美國四大航空公司股份，周一美國航空插7.7%；達美航空挫6.4%；西南航空跌5.7%；聯合航空跌5.1%。

高盛表示，由於原油產量下降及石油需求部分復甦，對明年油價上升的看法更為樂觀，布蘭特原油明年價格預測上調至每桶55.63美元，美國原油價格預測上調至每桶51.38美元。紐約6月期油連升四日，並重上每桶20美元關口，收報每桶20.39美，升61美仙或3.1%。紐約期油今早亞洲時段進一步造好，最新報21.26美元，升4.3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報38.4元，較本港收市低0.2元；騰訊(00700)ADR收報399.85元，低0.15元；國壽(02628)ADR收報15.66元，低0.02元。「三桶油」回穩，中海油(00883)ADR收報8.27元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報2.56元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報3.6元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.97元，低0.13元；聯通(00762)ADR收報4.75元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報2.55元，低0.02元。

ADR港股比例指數報23580，較周一恒指收市低33點或0.14%。道指期貨今早向好，最新報23692，升121點或0.5%。「黑期」今早最新升135點，約於23670點附近水平。恒指昨日尾段曾瀉1058點，低見23584，創4月22日以來低位，最終收報23613，跌1029點或4.18%。

港府昨公布今年首季本地生產總值(GDP)按年實質下跌8.9%，創歷來最大單季跌幅，亦較市場預期的6.5%更差。財政司司長陳茂波形容，本港經濟已陷入深度衰退。

焦點股份

中國恒大(03333)：昨日回購810萬股，每股作價12.84至13.3元，涉資約1.59億元。

珠江船務(00560)：向新創建(00659)收購新渡輪六成股權，作價2.328億元，以內部資源支付。交易完成後，新創建將持有新渡輪其餘四成股權。

德昌電機(00179)：預期截至3月底止全年將錄得虧損；去年同期盈利2.81億元(美元‧下同)。 該公司指出，預期將紀錄一項就商譽及其他無形資產的減值支出約8億元。