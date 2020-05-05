即巿股評 港股直擊

美國勞工部上周公布，截至4月25日的一周首次申領失業救濟人數為383.9萬，較前一周減少60.3萬；6個星期累計仍有逾3000萬人丟飯碗，佔全國工作人口約18.4%。不過，隨着新冠肺炎疫情緩和，加上華府的抗疫措施，首次申領失業救濟數字可望逐漸改善。

另一方面，聯儲局4月底議息後一如市場估計維持聯邦基金利率目標區間於0厘至0.25厘不變，主席鮑威爾預料，4月份失業率將急升到雙位數字。他指出，美國經濟以至每個人都受疫情嚴重影響，而經濟下行深度和持續多久，全視乎病毒受控情況，在這個挑戰性的時期，局方承諾動用所有貨幣政策工具(例如大規模量化寬鬆)撐經濟；又重申繼續開足馬力、主動搶先、積極地救市，直到確信經濟踏上復甦之路(We will continue to use these powers forcefully, proactively, and aggressively until we are confident that we are solidly on the road to recovery.)。

聯儲局上周三議息後保證無限量QE，刺激華爾街主要指數當天全線造好，道指升至24633點收市，是3月10日以來最高。就在美股迭創4月新高之際，總統特朗普卻於上周四(4月30日)聲稱，他有證據顯示新冠病毒源自武漢一間實驗室，首先在武漢爆發，再擴散全球。特朗普揚言，不排除向中國加徵1萬億美元關稅，懲罰北京政府隱瞞疫情。市場憂慮中美可能出現新一輪貿易爭拗，美股連續兩日回吐，上周五道指、標普500指數、納指分別下挫2.55%、2.81%、3.2%。

值得注意的是，美國政治新聞網站Politico於4月24日報道，共和黨參議院全國委員會(The National Republican Senatorial Committee, NRSC)在17日發送給競選機構一份長達57頁的備忘錄，就11月總統大選策略提出全面建議，其中特別強調3條主要進攻戰線：中國瞞疫導致病毒散播；抨擊民主黨中國立場軟弱；基於中國造成新冠肺炎大流行，共和黨將推動制裁。投資者擔憂的所謂貿易戰，更多只是共和黨的政治把戲。無論如何，4月以來穩步上升的美股已借「關稅戰」調整，估計短線續在該陰霾下受壓，中期則有聯儲局及華府救市措施支持。

至於港股，恒指昨天裂口低開748點，全日乏力反彈，尾市一度見23584點，收報23613點，勁瀉1029點。

恒指10天及20天線同時失守，技術初步轉差，然而，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數最新報7.3%，與警戒門檻40%仍有32.7個百分點距離，恒指短期再急跌風險不太大。

附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)續漲1個百分點，至29.7%，自3月25日觸底回升勢頭並未中斷，預測恒指在「關稅戰」消息過後可以喘穩。

信報投資研究部

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