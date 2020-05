即巿股評 港股直擊

美國勞工部上周公布,截至4月25日的一周首次申領失業救濟人數為383.9萬,較前一周減少60.3萬;6個星期累計仍有逾3000萬人丟飯碗,佔全國工作人口約18.4%。不過,隨着新冠肺炎疫情緩和,加上華府的抗疫措施,首次申領失業救濟數字可望逐漸改善。

另一方面,聯儲局4月底議息後一如市場估計維持聯邦基金利率目標區間於0厘至0.25厘不變,主席鮑威爾預料,4月份失業率將急升到雙位數字。他指出,美國經濟以至每個人都受疫情嚴重影響,而經濟下行深度和持續多久,全視乎病毒受控情況,在這個挑戰性的時期,局方承諾動用所有貨幣政策工具(例如大規模量化寬鬆)撐經濟;又重申繼續開足馬力、主動搶先、積極地救市,直到確信經濟踏上復甦之路(We will continue to use these powers forcefully, proactively, and aggressively until we are confident that we are solidly on the road to recovery.)。

聯儲局上周三議息後保證無限量QE,刺激華爾街主要指數當天全線造好,道指升至24633點收市,是3月10日以來最高。就在美股迭創4月新高之際,總統特朗普卻於上周四(4月30日)聲稱,他有證據顯示新冠病毒源自武漢一間實驗室,首先在武漢爆發,再擴散全球。特朗普揚言,不排除向中國加徵1萬億美元關稅,懲罰北京政府隱瞞疫情。市場憂慮中美可能出現新一輪貿易爭拗,美股連續兩日回吐,上周五道指、標普500指數、納指分別下挫2.55%、2.81%、3.2%。

值得注意的是,美國政治新聞網站Politico於4月24日報道,共和黨參議院全國委員會(The National Republican Senatorial Committee, NRSC)在17日發送給競選機構一份長達57頁的備忘錄,就11月總統大選策略提出全面建議,其中特別強調3條主要進攻戰線:中國瞞疫導致病毒散播;抨擊民主黨中國立場軟弱;基於中國造成新冠肺炎大流行,共和黨將推動制裁。投資者擔憂的所謂貿易戰,更多只是共和黨的政治把戲。無論如何,4月以來穩步上升的美股已借「關稅戰」調整,估計短線續在該陰霾下受壓,中期則有聯儲局及華府救市措施支持。

至於港股,恒指昨天裂口低開748點,全日乏力反彈,尾市一度見23584點,收報23613點,勁瀉1029點。

恒指10天及20天線同時失守,技術初步轉差,然而,EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數最新報7.3%,與警戒門檻40%仍有32.7個百分點距離,恒指短期再急跌風險不太大。

附【圖】所見,港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)續漲1個百分點,至29.7%,自3月25日觸底回升勢頭並未中斷,預測恒指在「關稅戰」消息過後可以喘穩。

信報投資研究部

