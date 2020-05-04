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滙豐收購內地壽險合資餘下50%股權

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滙豐保險(亞洲)宣布，已與其在中國壽險合作夥伴國民信託達成協議，將收購國民信託所持有的滙豐人壽50%股權。交易完成後，滙豐人壽將成為其在內地的全資控股子公司。

作為滙豐控股(00005)旗下的全資子公司，滙豐保險(亞洲)將根據中國自今年1月1日起實施的取消合資壽險公司外資比例限制的開放舉措，以股權轉讓的形式完成交易。該交易尚待包括中國銀保監會在內的相關監管機構核准。

滙控行政總裁祈耀年表示，面對新型冠狀病毒疫情所帶來的嚴峻挑戰，集團繼續穩步實現增長策略。今天宣布的交易將有助於實現其加快亞洲業務發展的目標，尤其是在富有活力、高速發展的粵港澳大灣區全面鋪開業務。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝稱，保險業的進一步對外開放體現中國持續深化金融改革的決心，中國市場不僅是滙豐強大的亞洲業務的重要組成部分，也是憑藉環球網路服務客戶的重要一環。希望通過此交易加大投入並進一步深耕內地市場。

滙豐人壽由滙豐及國民信託於2009年合資組建，股東雙方各持50%股權。截至去年12月，公司註冊資本為10.25億元人民幣。公司總部設於上海，同時在內地9個主要城市開展業務。滙豐人壽為客戶提供包括年金、終身壽險、重疾、投連產品在內全面的保險產品方案。

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