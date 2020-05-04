即巿股評 港股直擊

美國疫情有見頂回落跡象，美國有個別州份已為重啟經濟做好準備，不過無論白宮抑或侵侵，口徑一致表示要追究疫情責任，侵侵更揚言向中國重徵關稅，係對中國終極懲罰。市場擔心疫情未完，貿易戰再起，上周五美股顯著下跌，加上人民幣兌美元下跌，令港股大幅裂口低開。

恒指今早裂口低開748點，甫開市已相繼失守10日線(約24140)及20日線(約23993)，一度見23897點後持續向下，最多跌965點，見23678點半日低位，創4月22日以來低位。恒指中午報收23696點，跌947點；國指則跌426點，報收9613點。

藍籌股全線向下，大笨象(00005)跌3.6%，建行(00939)跟工行(01398)則各跌3.8%，友邦(01299)跌4.6%，一旦貿易戰重燃戰火，金融股可以話首當其衝。阿Man多次強調金融股，尤其銀行股碰不得，因為無論疫情影響經濟，抑或貿易戰再起，均對作為百業之母嘅銀行股不利。不過奇怪係中銀香港(02388)半日僅跌1.5%，係表現最好藍籌股。

另一個重挫板塊係石油股，呢個板塊阿Man一早睇死無運行，一如所料，油價沒有最低，只有更低，紐約期油今早喺亞洲時段再急跌逾8%。石油股沽壓沉重，中石油(00857)首季盈轉虧蝕162.3億元人民幣，為2016年首次見紅，中石油中午跌近一成，藍籌股中包尾。至於中石化(00386)及中海油(00883)同樣因為業績表現欠佳而下跌。F三星原油期貨(03175)再宣布將持倉期油合約由6月轉至10月及12月，反映該基金唔睇好近半年油價走勢，而阿Man則認為油價喺呢一年半載都唔會有運行，至少要等全球經濟正常化，原油供求回復正常，油價先有機會逐步見底回升。

人民幣再度受壓，離岸價較上周三長假期前大幅貶值逾500點，今早更跌至近半個月低位，拖累人民幣走勢敏感嘅內房股下跌。另一個今早跌勢較顯著板塊為內地券商股，一旦貿易戰重啟，或影響外資投入內地股市信心，內地券商股自然無運行。

值得留意係之前阿Man推介過嘅中芯國際(00981)，中美關係轉趨緊張，或加快內地轉用國產晶片，中芯半日低開高走，扭轉跌勢倒升2.2%，只要能重上16元水平，中芯仍有望挑戰年內高位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)