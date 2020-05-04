港股直擊 即巿股評

中美關係緊張，加上人民幣急貶，拖累港股長假後復市急瀉，恒指今早插逾900點，跌穿10天(現處24122)、20天(現處24068)及50天線(現處24608)，半日成交更增至逾六百億元。

受美股上周五大跌622點影響，恒指裂口大幅低開748點，報23895，之後跌幅曾縮至746點，高見23897，但沽壓未見緩和，大市愈跌愈急，最多曾插965點，低見23678，中午挨近低位收市。恒指半日收造23696，插947點或3.84%；國指半日收造9613，插426點或4.25%，大市中午成交增至634.43億元。

藍籌股全軍覆沒。滙控(00005)降3.6%；建行(00939)與工行(01398)各跌3.8%；友邦(01299)挫4.6%；騰訊(00700)走低3.5%；中銀香港(02388)下滑1.5%，已是表現最佳藍籌。

焦點板塊

石油股：油價今早亞洲時段急墜，紐約期油一度大跌8.5%，低見18.1美元，石油股沽壓大。中石油(00857)首季轉蝕162.3億元人民幣，為2016年以來首次「見紅」，中午大跌9.3%，為表現最差藍籌；中石化(00386)首季按國際會計準則股東應佔虧損191.45億元人民幣，亦按年轉蝕，中午重創8.7%；中海油(00883)首季收入按年跌6.4%至415.79億元人民幣，半日也大跌7.1%；同系中海油服(02883)首季盈利升35倍，中午則升1.3%。

內房股：人民幣急跌，離岸價較上周三長假前急貶逾五百點，今早更創近個半月以來最弱，拖累重資產類的內房股下挫。恒大(03333)插5.4%；融創(01918)瀉6.7%；萬科(02202)挫5.8%；中海外(00688)跌3.9%；潤地(01109)降5%；富力地產(02777)首季純利大跌83%，中午挫5.5%；二線的時代中國(01233)插5.9%；龍光(03380)瀉5.2%；奧園(03883)急墜6.3%；旭輝(00884)插6.6%；融信(03301)急跌7%。

券商股：今早亦捱沽，國泰君安(02611)首季少賺39%，半日插9.5%；海通證券(06837)挫7.2%；信証(06030)挫6.2%；中金公司(03908)挫4.5%；華泰證券(06886)挫6.7%；廣發証券(01776)挫5.1%。

焦點股份

中船防務(00317)：中午飆6.5%。集團上季虧轉盈賺32.23億元人民幣，去年同期蝕2.09億元。

青啤(00168)：中午升4%，暫錄五連升。集團上季少賺33.5%至5.37億元人民幣，每股盈利39.8分，營業收入增20.9%至62.9億元人民幣。

中芯(00981)：半日升2.2%，成交有5.67億元。中美關係緊張下，市場憧憬轉用國產晶片。

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