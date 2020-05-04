港股直擊 即巿股評

中美關係緊張，市場憧憬轉用國產晶片，中芯(00981)逆市走高，一度升至15.26元，漲3%，新造15.14元，仍升2.2%，成交金額4.03億元。

至於華虹(01347)曾挫4.4%，現跌幅縮至1.1%報14.9元；晶片設備股ASM(00522)則跌1.7%。

美國總統特朗再聲稱，要為疫情追究責任，擬對中國採取制裁及報復。被問及是否會使用關稅懲罰中國時，他向霍士新聞訪問指出，那將是「終極懲罰」。

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