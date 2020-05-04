港股直擊 即巿股評

話就話香港已經連續十幾日本地零感染個案，不過呢四日長假期大部份都係留喺屋企，除咗噚晚同咗三位90後食飯，多謝你哋陪個老人家食飯之餘，仲要做埋金主呀。

上個星期三(4月29日)仲粗膽膽走去買隻恒指牛(66173)，去到下半場都心知不妙，見到個市彈都彈唔起，亦講明(66173)day trade就算，事關要駁住四日長假期，咩都有可能發生。以上個星期計嘅平均買入價為$0.065計，趁恒指喺下晝3點至3點15分期間，SlowSTC(14,3)上得返去7X至8X呢個位，又見(66173)同平均買入價差幾格，無懸念地沽走就算，按呢度時間(66173)高低位做過$0.064/$0.06計，平均蝕走價為$0.062，計埋手續費，當自已衰貪心嘅懲罰。

今朝一開市，恒指毫不留情地跌748點，10、20及50天線全告失守；依家9點59分，恒指最低見過23678點，喺牛熊證街貨圖上嚟度，即首五層牛證街貨都已經全數死亡，最貼價回落至23600至23699點，而呢度有相當於114張期指。若然向下再數重貨區的話，最有睇頭嘅係23400至23499點，呢度有相當於365張期指。但留意返呢個係上星期三嘅數，今日大市急插，呢堆期指多咗(用貼牛做即市博反彈)定少咗(三十六計，走為上計)，要到聽日先知。

呢幾日天熱真係特別熱，望望月曆只係5月咋，忽然醒起：唔通今年又嚟「五窮六絕」？日線圖上所有天線暫告失效，開條保歷加通道睇，見保歷加通道口暫未見拓闊跡象，而恒指現水平處於保歷加通道中軸低少少嘅位置，喺依家10點9分做緊「T星」，都係晏少少再算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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