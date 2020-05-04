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今日 10:18 港股直擊 即巿股評

恒指曾瀉965點 友邦挫逾4% 三桶油捱沽

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美國總統特朗普指中國防疫不力，再次威脅要對中國徵收新關稅，美股道指上周五急跌逾六百點。港股長假後復市，恒指曾急跌逾九百點。

恒指低開748點，報23895，失守二萬四及20天線，之後曾急跌965點，低見23678。截至10時1分，恒指跌855點報23788，跌幅約3.5%。

國企指數跌376點，報9664。

內地股市繼續假期休市。

藍籌股全線下跌，騰訊(00700)挫2.8%，報405.4元。

阿里巴巴(09988)挫3.8%，報189.6元。

友邦(01299)挫4.3%，報68.85元；平保(02318)挫3.1%。

中移動(00941)挫3.8%，報60.05元。

「三桶油」顯著受壓，中石油(00857)首季轉蝕162億人幣，且料上半年純利大跌，股價插近8%；中石化(00386)首季蝕191億人幣，股價最新挫6.6%；中海油(00883)挫5.8%。

澳門4月份博彩收入按年大跌97%，至7.54億澳門元，創2002年賭權開放以來最差的月度成績。濠賭股今早急挫，銀娛(00027)挫3.5%；金沙中國(01928)挫近4%。美高梅中國(02282)首季EBITDAR轉蝕2200萬美元，股價插4.5%。

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