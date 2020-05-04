港股直擊 即巿股評

本港五一長假期間，美股表現波動，累計港股假期內美股跌378點，市場憂中美關係惡化，關稅危機再起，道指期貨及「黑期」向下，料港股今早復市顯著低開。

美國總統特朗普再次威脅要對中國徵收新關稅，認為中國防疫不力，導致而這場疫情大流行已導致全球經濟陷入停滯。市場增添不確定性，引發上周五沽盤湧現，道指收報23723點，大跌622點或2.55%；納指收報8604點，跌幅達3.2%；標普500指數收報2830點，跌81點或2.8%。不過總結上星期，三大指數都只錄得輕微跌幅，道指及標指累跌0.2%；納指跌0.3%。4月道指升幅則是33年以來最佳。

網絡零售商亞馬遜警告，與疫情相關支出，可能導致其五年來首次出現季度虧損，股價插7.6%。蘋果公司季度業績超出預期，但拒絕提供現季度的預，股價跌1.6%。

數據方面，4月ISM數據顯示美國工廠產出創紀錄萎縮，3月個人支出創歷史最大跌幅。

紐約6月期油上周五升5%收報每桶19.78美元，連升三日。總結上星期，紐油累升約17%。油組及非油組產油國開始創紀錄減產，以解決新冠病毒危機導致的供應過剩問題，對油價有支持。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股假期前即上星期三收市價比較，全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.2元，較本港收市低1.05元；騰訊(00700)ADR收報395.75元，低21.25元或5%；國壽(02628)ADR收報15.77元，低0.77元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.43元，低0.36元；中石油(00857)ADR收報2.66元,，低0.13元；中石化(00386)ADR收報3.73元，低0.19元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.1元，低2.35元；聯通(00762)ADR收報4.79元，低0.22元；中電信(00728)ADR收報2.55元，低0.12元。

ADR港股比例指數上周五插近千點。道指期貨今早最新報23258，跌360點或1.53%。新加坡「黑期」今早最新跌約470點在23700點附近。恒指上周三最多升279點，高見24855，收報24643，升67點或0.28%，創七星期收市高位。恒指短期考驗20天線約24000點附近水平。

本港今天將公布第一季GDP，預期按年萎縮6.4%。中國及日本今天均假期休市。

焦點板塊

濠賭股：澳門4月份博彩毛收入同比暴跌97%，至7.54億澳門元，創有紀錄以來最大跌幅。

焦點股份

三星原油期(03175)：公布採取一系列的加強風險管理措施，將在5月4日港交所交易時間結束後開始進一步轉倉。預計在進一步轉倉後，子基金的WTI期貨合約持有量將如下：約三分之一為9月WTI期貨合約，約三分之一為10月WTI期貨合約，及約三分之一為12月WTI期貨合約。

四環醫藥(00460)：合共以總代價4.254億元人民幣出售資產，建議向股東派付每股10.6分(約11.6港仙)的特別現金股息。

美高梅中國(02282)：昨公布首季總經調整EBITDA虧損約1.23億元，去年同期盈利則為16.19億元。

富力地產(02777)：公布截至3月底止首季股東應佔淨利潤為6657萬元人民幣，按年下跌83.4%。

數碼通電訊(00315)：預期截至今年6月底止，全年盈利將按年下跌約三成。