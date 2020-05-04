中國通號(03969)公布，截至3月底止首季的股東應佔溢利為5.05億元(人民幣．下同)，按年減少25.39%。每股盈利4仙。
期內營業收入51.5億元，按年下跌34.69%。
今年1至3月，累計新簽合同總額67.9億元，按年減少9.2%。其中，鐵路領域新簽合同額35.62億元，按年減少10.5%；城市軌道交通領域新簽合同額17.07億元，按年減少8.1%；海外業務領域新簽合同額0.5億元，按年減少61.5%；工程總承包及其他業務領域新簽合同額14.71億元，按年減少2.9%。
中國通號(03969)公布，截至3月底止首季的股東應佔溢利為5.05億元(人民幣．下同)，按年減少25.39%。每股盈利4仙。
期內營業收入51.5億元，按年下跌34.69%。
今年1至3月，累計新簽合同總額67.9億元，按年減少9.2%。其中，鐵路領域新簽合同額35.62億元，按年減少10.5%；城市軌道交通領域新簽合同額17.07億元，按年減少8.1%；海外業務領域新簽合同額0.5億元，按年減少61.5%；工程總承包及其他業務領域新簽合同額14.71億元，按年減少2.9%。
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