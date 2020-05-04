即巿股評 港股直擊

4月全球股市很明顯受疫情消息稍爲緩和而反覆地從低位回升。美國道指累計上升11.1%，標普500指數升12.7%，兩者都創1987年以來最大單月升幅，納指則上升15.5%。國内滬綜指數、深圳成指及深圳創指亦分別累升4%、7.6%及10.6%，創業板指數更收復3月份的失地。香港恒指及國指也分別累漲4.4%和4.6%，報收24643及10040。然而，另一個金融市場 -- 芝加哥商品交易所，5月期油買賣卻成了殺戮戰塲，4月20日破天荒地出現負值價格交易，是以前從沒發生過的，因爲芝加哥商品交易所原有報價系統不容許出現負值報價，期貨交易價格最低只會跌至零。事緣交易所於4月初通知監管機構及市場交易商，爲了方便客戶可以在劇烈波動的價格下管理風險，並確保期貨價格和現貨價格可趨於同步，將改寫交易程式，容許處理負值價格交易，並於4月15日低調地實行。但很多期貨交易商的交易系統卻未及改善，期油價格出現負數後就無法再買賣，導致5月份期油市場出現哀鴻遍野的局面，散戶又成爲國際大鱷之點心。

期油買賣成殺戮戰塲

誰是最大得益者？當然是内幕消息人士及相關之政客。經濟離不開政治，油價之所以暴跌，除了疫情影響經濟，導致需求大減之外，也是俄羅斯與美國之政治角力。由於技術出現革命性的突破，美國過去十年已成功開採頁岩油，成本約爲35- 40美元一桶，隨時成為世界第一大石油和天然氣生產國。眼看美國實現能源獨立的政策在即，沙地阿拉伯與俄羅斯開始發動價格大戰，寧願陷入「割喉戰」也要搶回市場佔有率。根據沙地阿美的財務報告，石油綜合成本是每桶15-19美元；至於俄羅斯，外界估計每桶開採的綜合成本約為20美元。換言之，在低油價時代，沙地阿拉伯與俄羅斯的油公司仍然可以生存，但美國頁岩油企業就陷入財務困境，陸續已有相關企業宣布破產，總債務達到77億美元。權威機構分析，另外約有40間頁岩油企業高達260億美元的債務，也可能有破產危機，最壞的時刻根本還沒來......

政治糾紛將持續升溫

差勁的美國經濟表現毫無疑問地影響了特朗普連任的部署。有目共睹，傲慢無知和自私自利的特朗普與團隊抗疫無能，卻天天侃侃而談，吹捧自己，草菅人命，諉過於人。這個毫無誠信和道德觀念的自大狂騙子被選為全球最強軍事霸權的領導人後，已帶給世界很多無謂之紛爭及災難，為了騙得選票，他將會更加無所不用其極地耍出骯髒手段，尤其是全方位遏制中國崛起，藉此來轉移美國國内無知選民之視線。所以未來數月的全球政治糾紛將會持續升溫，經濟及金融市場亦會隨之而狂野地波動。

經濟數據令人憂心

事實上，全球公布之最新經濟數據真的令人憂心。美國4月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值向下修定至36.1，是逾11年來最低，遠低於3月的48.5。美國供應管理協會4月製造業指數跌至41.5的11年新低，就業分項指數更大跌至27.5，是逾70年來最低；歐羅區4月綜合製造業採購經理指數初值為13.5，是2009年3月以來最低；英國4月綜合製造業採購經理指數初值更跌至紀錄新低的12.9。國内方面，國家統計局和物流與採購聯合會公布，4月官方製造業採購經理指數由上月的52跌至50.8，低於市場預期的51；財新4月中國製造業採購經理指數則跌至49.4，低於市場原先估計的50.3。其他亞洲經濟體如南韓4月出口按年下跌24.3%，創2009年金融海嘯以來最大跌幅，4月進口按年下跌15.9%，並錄得自2012年以來首次貿易赤字，金額為9.5億美元。本地經濟更慘不忍睹，受上年的社會動盪及今年之新冠肺炎疫情拖累，香港首季製造業採購經理指數平均值為38.3，遠低於50的盛衰分界線。對本港經濟重要的零售業及旅遊業都被嚴重衝擊，就業人數進一步下跌，首季失業率為4.2%，超過9年的高位，而就業不足率亦升至2.1%，接近10年的高位......

兩會將有具體刺激政策公布

綜觀上述疫情控制程度、混亂政治情況及慘淡經濟數據，全球經濟衰退已是無可避免。爲了維穩經濟，復工復市後，各國將會無限量寬，狂印鈔票，在某程度上對有形資產是有所支持。然而，奸狡的政客爲了選票，將會利用機會來轉移選民對其個人内政無能的視線，製造出很多「似是而非」的文宣，制定「似好非好」的政策，大幅度影響金融市場廣泛範疇。另一點值得留意，就是國内五月召開的兩會將公布針對刺激內需和發展新基建之具體政策。新基建基礎措施包括三大領域：創新、信息和融合。以新發展理念爲引領，技術創新爲驅動，信息網絡爲基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務之基礎設施實體系統 。5G、互聯網、雲計算、人工智能、數據中心、高科研製、技術開發等等，配以支撐傳統基礎設施轉型升級之板塊，將會受惠於國策而「跑贏大市」。所以5月股市不一定是全面下滑的「五窮月」，隨時受各國（尤其是特朗普）出人意表之政策而大幅度波動。讀者定要衡量個人之可承受風險胃納，一眼關七，耳聽八方，緊貼時事，知所取捨，適時獲利，嚴守止蝕。

黎永良