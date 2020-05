即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普上周四(4月30日)在白宮的例行疫情記者會指出,新冠病毒來自武漢一間實驗室,疫情先在武漢爆發,再擴散全球。記者問侵侵有什麼證據如此肯定病毒來自武漢實驗室,他只是含糊地說「我不能告訴你,我不被允許告訴你。」侵侵表示不排除向中國加徵1萬億美元關稅,懲罰北京政府隱瞞疫情。4月22日本欄才講到:原本需要全球合作的「疫戰」,有機會醞釀「變種」成為中美角力的另類政治貿易戰;想不到「疫戰.2」這麼快就開打。

其實,美國著名媒體The Politico早在4月24日報道,共和黨參議院全國委員會(The National Republican Senatorial Committee, NRSC)於17日向競選機構發送一份長達57頁的備忘錄(The memo)。

這份由資深共和黨員Brett O’Donnell的顧問公司撰寫的memo,內容就大選策略提出全面建議,從怎樣把民主黨參選者與中國政府捆綁起來,以至如何應對種施主義的指控等都無所不包,特別強調三條主要進攻陣線:中國掩蓋疫情以致病毒散播;抨擊民主黨的中國立場軟弱(soft on China);咬實中國造成新冠病毒疫情大流行,共和黨將推動制裁(push for sanctions on China for its role in spreading this pandemic)。備忘錄建議,若被問到特朗普是否要為新冠病毒擴散負責時毋須辯護,除了有關中國旅遊禁令,總之,攻擊中國(Don’t defend Trump, other than the China Travel Ban—attack China)。

The memo揭露了侵侵「不能甚至不被允許告訴記者」的原因。據《華盛頓郵報》及路透引述消息人士報道,白宮高層開會討論懲罰中國的措施,包括剝奪中國的主權豁免(sovereign immunity),讓美國的疫情受害人向中國索償,以及取消承擔中國持有的美債責任(變相賴債)。但法律專家指出,剝奪中國主權豁免需要國會立法通過,極難實現;至於拒絕償付中國持有的美債,侵侵已公開否認。指會損害美元的聖潔(undermine the sanctity of the dollar)。

中方《人民日報》則發表文章,批評美國某些人放言及用各種手段懲罰中國,充滿敲詐乃至訛詐意味,有關荒唐的言詞嚇唬不了中國,一旦觸碰中國人民所能忍受的底限,特別是涉及國家主權和核心利益(相信是針對美國國務卿蓬佩奧近日有關香港及台灣的言論),中國是不會退讓半步,也完全有這個能力。中美「疫戰.2」目前雖然尚在言文對攻階段,但已令上周五的道指、標普500指數、納指分別跌了2.55%、2.81%、3.2%收市。

港股上周五休市,相信今天仍會受「疫戰.2」的負面影響。技術方面,恒指未能挑戰3月9至11日的小「孤島」底部約24950點阻力,不過,EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,已跌至6.5%的1月24日以來最低水平,估計恒指在24000至24400點的過去三個月累積的最大型成交量密集區有相當不俗的支持,老徐準備到時short put。

