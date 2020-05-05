即巿股評 港股直擊

由於受新冠肺炎疫情的影響，「股神」畢非德（Warren Buffett）投資旗艦巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）每年一度的股東大會改為線上直播。缺少了以往數萬股東前往奧馬哈（Omaha）入場「朝聖」，今年台下只剩下萬個空蕩蕩的座位。然而，事前已引起關注的是，畢非德的老拍檔、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）並未有現身出席年會；難怪連股神老人家開場時都慨嘆不像是一次年會，又指疫情徹底顛覆了大部分人的生活。至於陪同股神獨撐全場的，就是被喻為接班人的大熱門 -- 巴郡非保險業務副董事長埃布爾（Greg Abel）。

股東年會的一大焦點，就是股神在直播時表示，巴郡已將手上持有的美國四大航空公司股份全數賣出。筆者在4月初曾指，股神「反口」沽航空股（詳見：4月6日一文）有可能是看到不利的宏觀與公司因素，才會令他忽然改變主意。結果，畢非德在年會上承認隨著冠狀病毒大流行給經濟帶來的影響下，航空業已發生了根本性的變化（fundamentally changed）。他表示，雖然無法預料疫情過後人們出行習慣的改變，但任何旅遊出行的減少都會導致航空公司承受過高的固定成本。而飛機製造雖然是一門龐大的生意，也是重要的出口商品；但問題是如果未來沒有那麼多大量新飛機的訂單，對波音（Boeing）等製造商亦會帶來深遠的影響。由此看來，曾被市場預期急瀉後的波音會是股神「撈底」的對象，但當下的可能性將大大降低。

股神至今在股票市場上並不活躍 。截至第一季止，巴郡現金達到創紀錄的1370億元（美元．下同），比去年底又再多了約100億元。到今年，4月巴郡亦僅購了4.26億元股票，並同時賣出股票65.1億元（主要是航空股），淨回籠了近61億元。顯然，有別於2008年金融海嘯，在「別人恐慌時貪婪」的情況下頻頻出手「撈底」，目前依然是沽貨為主；這一方面可能是缺乏具吸引力的投資對象，另方面也可能是對疫情後續發展、個別行業盛衰變化等抱有一定戒心。

當然，見盡風浪的畢非德，對美國整體經濟仍然抱有樂觀態度。他堅信美國有能力抵禦逆境，而且還會再次強盛。在年會上，他就引用前白宮總管伊曼紐爾（Rahm Emanuel）的話：「不要白白浪費一次嚴重的危機」（You never want a serios crisis to go to waste）。股神在股東年會上給予投資者的唯一「貼士」就是：沒有理由停止標普500指數基金的投資。在去年第四季，巴郡就破天荒買入Vanguard S&P 500 ETF（VOO）及SPDR S&P 500 ETF（SPY）兩隻ETF。事實上，30年期國債目前的孳息率只有1％，通脹率卻有2％；長期來看，股票的回報肯定會比國債為高。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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