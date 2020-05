即巿股評 港股直擊

由於受新冠肺炎疫情的影響,「股神」畢非德(Warren Buffett)投資旗艦巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)每年一度的股東大會改為線上直播。缺少了以往數萬股東前往奧馬哈(Omaha)入場「朝聖」,今年台下只剩下萬個空蕩蕩的座位。然而,事前已引起關注的是,畢非德的老拍檔、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)並未有現身出席年會;難怪連股神老人家開場時都慨嘆不像是一次年會,又指疫情徹底顛覆了大部分人的生活。至於陪同股神獨撐全場的,就是被喻為接班人的大熱門 -- 巴郡非保險業務副董事長埃布爾(Greg Abel)。

股東年會的一大焦點,就是股神在直播時表示,巴郡已將手上持有的美國四大航空公司股份全數賣出。筆者在4月初曾指,股神「反口」沽航空股(詳見:4月6日一文)有可能是看到不利的宏觀與公司因素,才會令他忽然改變主意。結果,畢非德在年會上承認隨著冠狀病毒大流行給經濟帶來的影響下,航空業已發生了根本性的變化(fundamentally changed)。他表示,雖然無法預料疫情過後人們出行習慣的改變,但任何旅遊出行的減少都會導致航空公司承受過高的固定成本。而飛機製造雖然是一門龐大的生意,也是重要的出口商品;但問題是如果未來沒有那麼多大量新飛機的訂單,對波音(Boeing)等製造商亦會帶來深遠的影響。由此看來,曾被市場預期急瀉後的波音會是股神「撈底」的對象,但當下的可能性將大大降低。

股神至今在股票市場上並不活躍 。截至第一季止,巴郡現金達到創紀錄的1370億元(美元.下同),比去年底又再多了約100億元。到今年,4月巴郡亦僅購了4.26億元股票,並同時賣出股票65.1億元(主要是航空股),淨回籠了近61億元。顯然,有別於2008年金融海嘯,在「別人恐慌時貪婪」的情況下頻頻出手「撈底」,目前依然是沽貨為主;這一方面可能是缺乏具吸引力的投資對象,另方面也可能是對疫情後續發展、個別行業盛衰變化等抱有一定戒心。

當然,見盡風浪的畢非德,對美國整體經濟仍然抱有樂觀態度。他堅信美國有能力抵禦逆境,而且還會再次強盛。在年會上,他就引用前白宮總管伊曼紐爾(Rahm Emanuel)的話:「不要白白浪費一次嚴重的危機」(You never want a serios crisis to go to waste)。股神在股東年會上給予投資者的唯一「貼士」就是:沒有理由停止標普500指數基金的投資。在去年第四季,巴郡就破天荒買入Vanguard S&P 500 ETF(VOO)及SPDR S&P 500 ETF(SPY)兩隻ETF。事實上,30年期國債目前的孳息率只有1%,通脹率卻有2%;長期來看,股票的回報肯定會比國債為高。

