即巿股評 港股直擊

雖然自3月23日恒指收低於21700點過了約一個月，恒指已累升約2,600點，筆者留意仍有不少股份表現遜於大市；但部分卻具備高股息率，成為投資者可作中長線收息的選擇，海通國際 (00665) 是其中之一。集團主要從事經紀業務、提供代理人及保管服務、企業諮詢、配售及包銷、投資管理、融資、買賣及做市業務，以及結構性產品發行及投資。於今年3月24日收市後發佈的2019全年業績顯示，截至去年底股東應佔溢利約15.51億港元，較2018年溢利約10.23萬元，增長51.62%，為2015至2019年的五年間第三度錄得增長。

市賬率逾三年低

至於金額則是2017至2019年第二高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年底資產淨值約270.31億元，而截至今年3月底已發行股數約59.41億股，計出每股淨值折合為4.5502港元，相對今年4月27日收報1.77元，市賬率為0.39倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。此外，參考於2017至2019年度之每年最低市賬率介乎0.44至0.89倍，平均值為0.61倍，高於上述的0.39倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為4.5502元，得出每股合理值為2.78元，較1.77元之潛在升幅為57.06%。

股息率逾七厘半

而截至去年底之溢利約15.51億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.2685港元，對比1.77元之市盈率為6.59倍，參考上述三個財年之每年最低市盈率為7.27至12.33倍，平均值為9.02倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為2.42元，較1.77元之潛在升幅為36.72%。另可留意集團於2014至2019年的六年之間，每股股息介乎0.090至0.280元，每年均派兩次股息，派息穩定。而於2019年每股股息為0.1330元，相對上述1.77元，計出股息率為7.51%。參考上述三個財年之每年最高股息率平均值為5.82%，相對上述每股股息，計出每股合理值為2.29元，較1.77元之潛在升幅為29.38%。

股價走勢仍疲弱

綜合上述三種分析，每股合理值為2.29至2.78元，平均值為2.50元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過41%，連同股息率超過7厘半，預期一年回報率接近49%。而自2020年1月17日高見2.84元，之後股價漸見回落，至4月24日最低收報1.70元，為2013年1月以來新低，歷時超過七年。現價1.77元較1.70元僅高4.12%，少於一成反映現價進場風險不大，認為適合進場作中長線收取股息投資。當然，股價走勢仍見疲弱，所以5月不宜對股價表現抱太大期望。

於4月27日收報1.77元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.60元或以下買入；保守者則可於1.40元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為2.80至3.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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