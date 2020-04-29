港股直擊 即巿股評

市場觀望今晚美國公布首季GDP數據，同時關注聯儲局議息結果，加上四日長假在即，投資者入市意欲低，令港股高開低走，全日僅升67點，但恒指連跌三個月後，4月終彈1040點或4.4%。

恒指高開210點，報24786，開市已突破50天線(現處24598點)，最多曾升279點，高見24855，但沽盤突湧現，令港股午後一度轉跌26點，低見24549，但低位買盤重臨，大市止跌回升。最終恒指收報24643，升67點或0.28%，創七星期收市高位；國指則升57點或0.58%，收10040，缺乏北水下大市成交只得860.9億元。

全日大市上升比例為57%，下跌比例為43%。

5月期指收市報24502，跌73點或0.3%，低水142點，成交9.1萬張。

總結港股連跌三個月後終於反彈，本月升1040點或4.4%，藍籌升幅首三位最大是銀娛(00027)、恒安(01044)及中國海外(00688)，全月分別升22%、18.5%和18.3%。滙控(00005)月初因宣布取消今年派息令股價急跌，全個4月跌8.8%，為表現最差藍籌，包尾二三位分別為神華(01088)及瑞聲(02018)，整月分別跌6.1%和5.6%。國企指數全月升446點或4.6%。

藍籌股今日大致造好，滙控升0.8%；建行(00939)漲1.1%；工行(01398)走高0.4%；友邦(01299)微升0.2%；九置(01997)連升三日，收市再漲2.7%，為表現最佳藍籌；騰訊(00700)下滑0.4%；銀娛(00027)跌0.5%：中移動(00941)跌1%。

焦點板塊

汽車股：比亞迪(01211)料中期盈利按年增長10%至23.75%，獲券商上調目標價，全日炒高7.7%；廣汽(02238)首季純利大跌96%，收市飆7.4%；吉利(00175)升2%；北汽(01958)升2.4%；華晨(01114)走高3.4%；長汽(02333)升2.3%。

公路股：據交通運輸部公布，自5月6日零時起，恢復全國收費公路收費。公路股今早集體造好。越秀交通基建(01052)飆7.1%；滬杭甬(00576)飆5%；深高速(00548)急揚4.6%；四川成渝(00107)漲4.2%；新創建(00659)也彈升4.4%。

物管股：續受追捧，碧桂園服務(06098)、保利物業(06049)、永升(01995)及雅生活(03319)盤中創新高，收市分別升2.6%、4%、6.8%和飆9.5%；中海物業(02669)升1.1%；彩生活(01778)飆8.5%：藍光嘉寶(02606)揚6.4%。

食品股：沽壓較大，萬洲(00288)上季業績倒退近兩成，收挫4.6%，為今日包尾藍籌；旺旺(00151)挫4%；統一(00220)跌0.1%；康師傅(00322)也降2.1%；蒙牛(02319)挫3.6%。

焦點股份

比亞迪電子(00285)：收市飆6.7%。集團今年首季盈利6.57億元人民幣，按年增長69.44%，並預期截至6月底止的中期盈利按年增長不少於2.8倍。

招商局港口(00144)：收市急吐10.7%，成交有4.6億元。集團表示，注意到可能進行私有化的媒體推測，但表示不知悉有關上述媒體推測任何相關資料，亦無任何應披露。

愛康醫療(01789)：全日急插7.3%。遭大股東折讓7.5%配股，今早配股上板，涉資6.31億元。

國美(00493)：收插6.3%，成交有1.1億元。國美早前向拼多多發行可換股債，今日有報道指，一名拼多多員工涉嫌接受數位營銷公司開域集團經理的賄賂，而拼多多已向上海警方報案。

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