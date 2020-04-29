即巿股評 港股直擊

前日話恒指變速率指數(ROC)即將破零，係近三個月以來首次，果然呢個指標發揮作用，噚日連拋物線(SAR)都投降，出反手做好訊號；至於強勢股指數續升，拋離弱指15.3個百分點，「突破能量」亦維持向好，如此形勢，就算唔開好倉，也不應做淡。市場炒經濟活動正常化，總之唔少人就當近期估值下修price-in了盈利倒退因素。

喺中資眼中，「破淨」就係抵買，市賬率明顯偏低自然成為炒落後對象，噚日市場傳出招商局港口(00144)或被私有化，股價大升兩成幾後，今日在公司澄清下急吐一成。不過據航運界朋友猜測，144私有化計劃可能性其實唔細，只係可能暫時唔想打草驚蛇，跌到9.5元又開始吸引。無論如何，還原基本步，等私有化從來都只係一廂情願，會輸機會成本，除非本身估值真正低殘，盈利前景又無大問題，呢類股份有機會慢慢造好。

在「精明選股」做篩選，市值高於20億、市賬率低於0.5倍，淨負債權益比率低於0、股息率高於4厘，20天平均成交額多於100萬，最後篩剩12隻，包括:中國動向(03818)、中海石油化學(03983)、361度(01361)、廣深鐵路(00525)、中國東方(00581)、亞太衛星(01045)、中信股份(00267)、中遠海運國際(00517)、中華汽車(00026)、春泉產業信託(01426)、慶鈴汽車(01122)及北京汽車(01958)。上述股份中，初步看以中遠海運國際的股權較集中，值得望多幾眼。

羅崇博 (杜比)