港股直擊 香港財經

渣打集團(02888)公布，第一季度，香港稅前基本盈利3.78億元(美元‧下同)，按年跌17%，按季跌0.5%。

期內，經營收入9.57億元，按年升3.24%。信貨減值9600萬元，按年大升7倍。

渣打首季除稅前法定溢利8.86億元，按年跌近29%，大中華及北亞地區繼續是最大盈利貢獻來源，稅前溢利6億元，按年跌6.98%。

東盟及南亞地區稅前溢利3.67億元，按年跌7.09%；非洲及中東地區稅前溢利4000萬元，按年跌85.61%；歐洲及美洲地區稅前溢利8700萬元。