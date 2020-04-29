即巿股評 港股直擊

雖然隔晚美股終止四連升，但道指期貨喺亞洲時段回復升勢，帶動港股高開。不過今晚美國聯儲局有議息結果，即使都唔會太特別，除非係負利率啫，否則美息已經歸零下，議息結果經已唔重要，反而係聯儲局點睇未來經濟發展先係焦點。另一方面，美國今晚有唔少經濟數據公布，始終呢段時間公布嘅首季及4月份數據都會好嚇人，缸邊友有擔憂係正常，港股半日先高後低。

恒指高開210點，開市即收復50日線(24598點)，盤中一度升279點，見24855點半日高位，但之前阿Man講過，上番50日線都好，24600至25000之間阻力頗大，一到阻力位即掉頭，升幅一度縮水至得番13點，見過半日低位24589點，其後喺50日線好似有少少支持，半日叫做企住24600水平。中午恒指報收24641點，升65點；國指半日報收10053點，升69點，不過預咗長假期前成交較淡靜，加上無埋北水，半日成交額只有460億元左右。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)去到420元前有阻力，半日升轉跌，中午跌0.4%，小心420元呢個位若未能突破，有機會形成雙頂。至於大笨象(00005)呢期都係40元上落，業績出咗係唔靚仔，加上今年內都唔派息，即係今年內都唔會有運行。不過咁，始終疫情過去之後，一切都會漸漸回復正常，大笨象遲早都會派番息，有貨喺手呢啲位走都無謂，無貨就唔好手多。內銀股陸續公布業績，暫時內銀股都應該會維持派息，不過壞賬問題肯定難解決，仲要肩負國家任務扶持企業渡過難關，唔少要硬食幾多債仔賴賬，總之都係嗰句，銀行股呢一兩年唔慌有好表現，未有貨嘅唔好無啦啦走入個屎氹度。

紐約期油日前急挫後反彈逾一成，帶動石油股及油服股反彈，不過講真原油庫存問題未解決，石油倉儲短缺下，油價易跌難升，阿Man都係老規矩，呢個板塊反彈都當睇唔倒，亦無興趣入場博一轉。

今日內需股嘅食品股沽壓較顯著，萬洲(00288)上季業績倒退近兩成，半日跌逾4%，拖累其他食品股亦下跌。不過食品股都係反覆，今日腳軟跌一跌，話唔定三兩日後又炒番上去。

比亞迪電子(00285)發盈喜，因為生產口罩，加上主要客戶份額持續提升，令今年首季盈利按年增長近七成至6.57億元人仔，更預期截至6月底至中期盈利按年增長不少於2.8倍，帶動股價半日升8.7%。之前阿Man有推介過比亞迪電子，目標價正正係18元，家下超額完成，長假期將至，有貨先食糊亦無壞。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)