港股直擊 即巿股評

噚日晏晝被我家老爺嗰挑戰，一人隊半個一磅裝嘅生日蛋糕；再喺夜晚同舅父食咗個牛肉麵，滯到今朝都仲滯住。今晚再同個中學同學食過，希望呢個晏晝可以消化晒，比返個空位我個胃啦。

依家10點5分，恒指今朝早開市報24786點，升穿50天線(24601點)，最高暫時見24855點，換言之噚日所講嘅24700至24799點嗰層第二重貨區(噚日計)已經全數死亡；開返恒指牛熊證街貨圖再睇清楚啲，24700至24799點雖然相當於期指張數無噚日所見嘅過千張咁多，但總計今日暫時已被收回嘅三層熊證街貨，都有相當於1193張期指架。而依家最貼價熊證街貨層為24800至24899點，呢度有相當於640張期指，不過以暫時高位24855點計，內裡都有部份熊證被打靶。

至於牛證街貨層方面，最貼價嘅進一步攀升至24100至24199點，近牛街貨量真係一啲都唔多，要數到第五層先至有過百張期指街貨出現。資金聚晒喺熊證區相信最主要原因係見個市(計埋今日)都叫做連升三日，更重要嘅係10天線同50天線都有能力升穿，開淡倉博掉頭亦係好合理，又that's why有咁多近熊街貨喺度。

到依家10點21分，恒指走勢似乎有啲高開低走，5分鐘圖上見SlowSTC(14,3)由今朝開市時超買回落至目前中軸水平，本身仲打算等到恒指回落至100分鐘線(5 X 20線，10點26分見24669點)就入隻貼價牛做即日鮮，事關呢條線由噚日至今喺5分鐘圖上都見到有唔錯嘅承托力，惟目前%K線同%D線似喺中軸水平稍作停留(因見兩線重疊)，點都好，揀定隻恒指牛(66173)，收回價24100點，為市場上第二貼價牛證，收回價同現價有近600點差距，逾35倍槓桿爆炸力強，換股比率10000，亦係貼價牛證堆當中最低，敏感度高，低街貨亦都係另一個賣點。

搵隻咁高爆炸力嘅貼牛做trade，除咗想喺長假期前夕睇吓有無計搵到餐晏食之餘，順手都要搞搞隻恒指界(47982)，以恒指現價計一早升過咗中間價，但證價就仍然都係$0.06無變過，咁佢係唔會死嘅，因為界內證無打靶機制且出年先到期，但正正就係出年先到期，所以都拖低到隻界內證對相關資產走勢嘅敏感度呢。

P.S.啱啱再開多次日線圖，轉保歷加通道出嚟睇，恒指今朝觸及保歷加通道頂(24852點)，一旦分鐘圖有靚位落場可以做day trade嘅話，就真係day trade好啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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