港股直擊 即巿股評

擔心今晚美國公布首季經濟數據曳，加上聯儲局亦會公布議息結果，同時四日長假臨近下，投資者入市戒心大，令港股曾升279點後升幅大縮。

恒指高開210點，報24786，開市已突破50天線(現處24598點)，最多曾升279點，高見24855，但沽盤突湧現，大市升幅大幅收窄，一度僅升13點，低見24589，之後買盤重臨，大市升幅略擴，重上24600，最終恒指半日收報24641點，升65點或0.27%，國指半日收造10053，升69點或0.7%，大市中午成交有460.49億元。

藍籌股個別發展，滙控(00005)升0.9%；建行(00939)漲0.8%；工行(01398)走高0.4%；但友邦(01299)跌0.2%；騰訊(00700)下滑0.4%；銀娛(00027)跌1.4%。

焦點板塊

石油股：紐約期油今早抽升逾一成，推動石油股造好。中石油(00857)升3.3%；中石化(00386)漲2.1%；中海油(00883)走高1.7%；三星原油ETF(03175)揚4.1%；中海油服(02883)飆5.4%；安東油服(03337)更炒高10.2%。

汽車股：比亞迪(01211)料中期盈利按年增長10%至23.75%，中午炒高7.6%；廣汽(02238)首季純利大跌96%，中午仍飆6.3%；吉利(00175)升1.9%；北汽(01958)升3.3%；華晨(01114)走高2.9%；長汽(02333)升2%。

食品股：沽壓較大，萬洲(00288)上季業績倒退近兩成，中午挫4.3%；旺旺(00151)降3.1%；統一(00220)跌0.4%；康師傅(00322)也跌0.4%；蒙牛(02319)挫3%。

焦點股份

比亞迪電子(00285)：中午大升8.7%。集團今年首季盈利6.57億元人民幣，按年增長69.44%，並預期截至6月底止的中期盈利按年增長不少於2.8倍

招商局港口(00144)：中午急吐9.3%，成交有3.2億元。集團表示，注意到可能進行私有化的媒體推測，但表示不知悉有關上述媒體推測任何相關資料，亦無任何應披露。

愛康醫療(01789)：半日急瀉7.3%。遭大股東折讓7.5%配股，今早配股上板，涉資6.31億元。

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