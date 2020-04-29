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今日 10:47 港股直擊 即巿股評

恒指升279點後回吐 熱炒復甦概念

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美國及歐洲陸續重啟經濟活動，加上部分企業出爐首季業績較預期好，道指期貨今早反彈。本港連續第三日「零確診」，恒指兩日累升744點後，今早創七個星期高位。

恒指高開210點，報24786，重上50天線(約24600點)，曾升279點，報24855，刷新3月11日以來高位，之後升幅收窄，最新僅升72點，報24648。

國企指數升70點，報10054。

A股低開後向上，上證指數現報2828，升18點或0.64%。

納指昨日跑輸收挫1.4%，重磅科技股今早跑輸。騰訊(00700)跌0.1%，報416.6元；阿里(09988)跌1%。

資金炒本地復甦概念，九倉置業(01997)升3.4%，暫為表現最好藍籌；領展(00823)亦升近2%；新世界(00017)升近1%。利福(01212)乾升8%。

滙控(00005)昨日中午公布首季業績後收市倒升，最新再升0.9%，報40.3元。

重磅內銀股首季業績普遍錄得盈利增長，股價靠穩。中行(03988)今日派季績，股價現升1%。

內地下周三(6日)零時起恢復全國收費公路收費。多隻公路股今早造好。深高速(00548)及滬杭甬(00576)升逾3%。

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