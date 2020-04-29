眾安在綫(06060)首季淨利潤增逾一成半，股價昨日急彈近7%後，今早輕微高開後倒跌，最新報26.7元，跌1.3%，成交約2200萬元。
公司公布，截至3月底止首季淨利潤約3.27億元人民幣，按年升約15.55%，而首季保險業務收入約35億元升約34.62%。另外，於3月底淨資產約141.41億元，核心資本150億元，綜合和核心償付能力充足率均為614.24%。
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今日 10:09 港股直擊
眾安在綫(06060)首季淨利潤增逾一成半，股價昨日急彈近7%後，今早輕微高開後倒跌，最新報26.7元，跌1.3%，成交約2200萬元。
公司公布，截至3月底止首季淨利潤約3.27億元人民幣，按年升約15.55%，而首季保險業務收入約35億元升約34.62%。另外，於3月底淨資產約141.41億元，核心資本150億元，綜合和核心償付能力充足率均為614.24%。
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