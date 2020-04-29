萬洲(00288)上季業績倒退近兩成，股價逆市下跌，現造7.65元，挫2.4%，為盤中低位，亦是表現最差藍籌，成交有5960萬元。
集團首季生物公允價值調整後盈利2.81億元(美元‧下同)，按年跌19.25%，每股盈利1.91美仙；期內生物公允價值調整前盈利3.53億元，按年升80.1%。收入62.82億元，增長18.93%。
另外，外電報道，總統特朗普計劃簽署行政命令，要求肉食供應廠必須維持運作。
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