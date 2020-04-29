港股直擊 即巿股評

美國及歐洲陸續重啟經濟活動，加上部分企業出爐首季業績較預期好，道指期貨今早反彈。港股兩日累升744點後，今早高開逾兩百點。

恒指高開210點，報24786，重上50天線，並創3月11日即七個星期高位。

國企指數高開81點，報10065。

騰訊(00700)高開0.2%，報418元。

中海外(00688)高開2.2%，報28.5元。

友邦(01299)高開1%，報72.55元。

滙控(00005)高開1.6%，報40.6元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。