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今日 09:30 港股直擊 即巿股評

恒指高開210點創七周高 返50天線

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美國及歐洲陸續重啟經濟活動，加上部分企業出爐首季業績較預期好，道指期貨今早反彈。港股兩日累升744點後，今早高開逾兩百點。

恒指高開210點，報24786，重上50天線，並創3月11日即七個星期高位。

國企指數高開81點，報10065。

騰訊(00700)高開0.2%，報418元。

中海外(00688)高開2.2%，報28.5元。

友邦(01299)高開1%，報72.55元。

滙控(00005)高開1.6%，報40.6元。

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