美國及歐洲陸續重啟經濟活動，加上部分企業出爐首季業績較預期好，道指期貨今早反彈。港股兩日累升744點後，今早高開逾兩百點。
恒指高開210點，報24786，重上50天線，並創3月11日即七個星期高位。
國企指數高開81點，報10065。
騰訊(00700)高開0.2%，報418元。
中海外(00688)高開2.2%，報28.5元。
友邦(01299)高開1%，報72.55元。
滙控(00005)高開1.6%，報40.6元。
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