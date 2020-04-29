港股直擊 即巿股評

道指期貨今早最新升73點報24118；「黑期」靠穩升約60點，港股4月至今升近千點，短期挑戰50天線阻力。

美國及歐洲陸續重啟經濟活動，加上部分企業出爐首季業績較預期好，帶動美股周二早段步入五連升勢頭，道指最多上揚378點，全日高見24512點；惟在科技股及藥業股回落拖累下，升幅很快就被蒸發，收市倒跌32點或0.13%，報24101點，扭轉過去四個交易日連升局面。標指先升後挫0.52%，收報2863點。納指回落1.40%，收報8607點。

國際油價個別發展，紐約期油亞洲時段曾再瀉21%，美市反彈，紐約6月期油最高見每桶13.69美元，其後回落，收市跌44美仙或3.4%，每桶報12.34美元。倫敦6月布蘭特期油收報每桶20.46美元，升47美仙或2.35%。美滙疲弱，紐約期金三連跌。

美國新冠病毒確診個案突破100萬宗，在18日內增加了一倍，佔全球確診總數的三分之一，累計超過5.7萬人死亡。美國一些州在經濟受到疫情打擊下，放寬了限制；有大約12個州正準備重啟經濟。有公共衛生專家警告，過早取消社交隔離措施，可能會導致新感染個案激增。特朗普指，中國隱瞞疫情，導致未能在源頭堵截新冠病毒，令疫情蔓延全球，將會嚴肅調查，不排除向中國索償。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)昨日中午公布季績遜預期，惟股價先跌後回升，收升1.1%，隔晚其ADR折合港元計收報40.12元，較本港收市高0.17元；騰訊(00700)ADR收報414.17元，低3.03元；國壽(02628)ADR收報16.46元，高0.06元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.66元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報2.76元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報3.83元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.44元，低0.61元；聯通(00762)ADR收報5.07元，低0.01元； 中電信(00728)ADR收報2.66元，低0.03元。

ADR港股比例指數 報24473，較周二恒指收市低101點或0.42% 本港下周一起分階段恢復公共服務 公共設施將陸續重開。恒指昨日收報24575點，升295點或1.2%，兩日累升744點或3.1%，創3月11日以來收市新高。短期阻力為4月17日高位24666點，亦為50天線附近水平。國指昨日已率先重上50天線。

焦點板塊

公路股：內地交通運輸部發布關於恢復收費公路收費的公告，經國務院同意，由下月6日零時起，經依法批准的收費公路恢復收費。

內銀股：建行(00939)首季純利808.55億元人民幣，按年增長半成；工行(01398)首季純利844.94億人民幣，按年增長3%；農行(01288)第一季度純利641.87億人民幣，按年增長半成。

焦點股份

港交所(00388)：中概股回歸本港再現新進展。路透旗下IFR引述知情人士稱，中國第二大電商京東(JD.com)已以保密形式在港提交上市申請，擬第二上市，京東可能出售最多約5%的股份，預計最早在6月掛牌。港交所昨日抽升2.3%，留意短期表現。

會德豐(00020)：發盈警，預期今年首三個月虧損約60億元，因為主營業務虧損或盈利能力下降等。

比亞迪電子(00285)：今年首三個月純利6.57億元人民幣，按年增長六成；期內營業額按年倒退一成八。集團發盈喜，預期上半年純利，按年增加不少於2.8倍。

比亞迪(01211)：公布按中國會計準則，首季淨利潤1億1264萬元人民幣, 按年倒退八成半；集團預期上半年淨利潤增長10%至23.75%。

保利協鑫(03800)：計劃向不少於六名投資者配售最多13億股新股，相當於擴大後股本約6.15%，集資淨額約2.69億元；每股作價0.209元，較昨日收市價0.228元折讓約8.3%。

今日有多家公司公布季度業績，包括中行(03988)、中銀香港(02388)、招行(03968)、中石化(00386)、中石油(00857)、藥明康德(02359)、國航(00753)、南航(01055)、東航(00670)等。