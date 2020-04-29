即巿股評 港股直擊

美國新冠肺炎最新確診個案超過1百萬，死亡病例逾5.6萬宗，在實質數字上繼續成為全球疫情最嚴重的國家。總統特朗普較早時在白宮的（疫情）記者會提出，可嘗試照射紫外線消除新冠肺炎病毒，上周四更建議為確診感染病人注射消毒劑殺死病毒，這番「怪論」激起了眾怒。不過，信口雌黃、轉換概念一向是侵侵的強項，他在Twitter砲轟「濁流傳媒」（Lamestream Media）在記者會只會問一些敵意的問題，然後拒絕如實報道，令美國民眾只會得到假新聞；疫情記者會便在侵侵惱怒之下而「腰斬」。顯然，侵侵是辯稱自己的失言，只因為濁流媒體的「裝彈弓」發問，同時反映侵侵在疫情肆虐中已大失方寸，尤其擔心會影響他11月角逐連任的選情。

暫停了兩天的疫情記者會周一恢復，並改在白宮戶外舉行。侵侵指出，會認真調查中國應對新冠肺炎的手法，有很多方法可以令中國負責任，明言「我們對中國很不滿，對整個情況很不滿。因為我們相信疫情可以在源頭迅速受控，不致擴散全球。」又一次將疫情全球擴散的責任指向中國。

不過，民主黨掌控的國會眾議院的外交事務委員會，周一展開對侵侵決定暫停資助世衞的調查，並去信國務院要求在5月4日之前提供有關暫停資助世衞決定的11份文件和資料。委員會主席Eliot L. Engel 恩格爾在致國務卿蓬佩奧的信中表示，認同世衞並不完美需要改革，但在疫情全球肆虐時停止對世衞撥款，並非解決問題的方法，反而會造反效果，令更多生命受疫症威脅，也恐怕會讓中國抓到機會擴展影響力。相信民主黨追究侵侵應對疫情失當的行動將陸續有來。

不過，疫情在美國已有緩和跡象，至少有10個州已開始重啓商業活動，疫情最嚴重的紐約州也計劃局部開放限制抗疫措施。美股三大指數更於3月23日觸底後，道指、標普500指數、納指，相繼於3月25日、26日、4月7日回升超過兩成，進入技術牛市。

港股方面，隔晚華爾街全線造好，昨天恒指高開121點，回落至24176水平已有支持反彈，尾市最高升至24582點，收報24575，升295點或1.22%。

周一本欄參考EJFQ指標提到：估計在5月中旬之前，恒指仍受制於3月9至11日的小「孤島」底部約24950點阻力，4月7日的intraday低位約23800點（10天線確認升穿20天線當日）則有相當支持。而所謂23850至24950點的預期區間，也可視為恒指進行修補「疫市．2」造成的技術破壞。

至於EJFQ用戶Jerry Lau指出「今次唔考慮行業動力，雖未轉差，但大幅轉弱中」。老徐想講的是，EJFQ各個指標都有其本身的「特性」，個別指標走勢在不同市況較能發揮前瞻的作用，行業動力近日大幅轉弱，老徐認為只是持續急升後的正常調整而已。

最後，老徐的23842點即月期指長倉，昨天已於24317點平倉食胡；而24600點的short call和22800點的short put，則任其自動結算（4月期指以24435點收市），即是4月份期指期權合共有約1500點進賬。

老徐