即巿股評 港股直擊

4月初原油價格自暴跌至20美元，就一直收到查詢關於原油是否能夠抄底。

我的回復一直都是，未來一段時間，買油的可能性不大，目前買入純屬賭博。

而後在報告中寫出了幾個原因，除了技術層面之外。

原油的基本因素差劣，而原油期貨幾乎是毀滅性的投資。

我想不出一個理性投資者買入和持有原油期貨的任何原因。

而其後4月20日，發出附圖分析原油，當時尚在結算之前，15美元左右。

很明顯處於一個下跌五浪的強向下趨勢之中。

量度目標最近的是12.5元和9.5美元。

之後發生了大家都知道的事，原油期貨在結算時崩盤跌到了歷史性的負40美元結算。

最近則得知中國銀行的原油寳投資產品出現了投資者清袋還要倒欠銀行錢！可謂損失慘重！

可見，在金融市場，無知的代價是多麽慘重，事情沒有發生在我們身上，也要從中吸取教訓。

近年以來，我開始開發高勝率的量化選股配合擇時，并且使用風險可控的期權策略。也是根據自己生活習慣的變化，我希望：控制回撤和風險，追求穩定增長，并且不用長時間看市，把寶貴的時間留給自己和家人。這是我追求財務自由的方式，而不是爲了追求刺激或者滿足自尊心，要的是實在的回報。

很明顯，原油並不符合對於這些要求，避開一些不適合的時間或者市場並沒有什麽不對。

什麽時候可以投資原油呢？我會先簡單列出以下的幾個已知和未知：

已知的因素包括有：生產商特別是沙特等低成本的生產商是主要賣家，按照沙地的成本3美元加上運輸倉儲，10元以下應當仍然是他繼續輸出的可承受範圍。受打擊的美國和OPEC希望通過減產來提高價格，效果並不明顯，供過於求的狀況還沒有根本性改變，而倉儲的能力無法在短期内提高。

同時，散戶依然傾向投機買入，是生產商的對手方，然而例如中國投資者損手，海外ETF成交減少，説明散戶的買入動能應當是逐減。

未知因素則包括：各生產國之間的博弈，肺炎導致的需求變動，原油金融衍生品監管規則的改變等。

從周期分析來説，目前處於大周期低點時間區域，而剛剛完成一個速度加快的5浪急跌。

雖然進行了一個推動浪之後，再度出現另一個推動浪將推動油價全面長期進入負數時代，顯然這不太符合經濟邏輯，我傾向於認爲負數只是短暫現象，當然不能排除再度探底再次負數的可能性。

而長期的周期低點説明，數年過後或許會發現這場鬧劇出現的低價根本難以再出現。但不可忽略長期周期低點在底部徘徊的時間。

而時間，目前卻是原油投資者最無法承受之重！