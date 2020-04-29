即巿股評 港股直擊

紐約期油價格隔晚(27日)曾瀉近30%，惟不比上周「黑色星期一」(20日)「由正變負」般驚嚇，對金融市場影響輕微。港股昨天隨美股高開後一度倒跌，考驗10天線支持，收報24575點，漲295點。美國議息與中港長假前市況較淡靜，交投不足900億元。

美國聯儲局一連兩天舉行議息會議，經歷過3月初兩度緊急下調利率，市場關心出現史無前例的負油價後，美國會否仿效日本和歐洲實行負利率，以及聯儲局主席鮑威爾在疫情略為紓緩下就貨幣政策將透露什麼口風。

新冠肺炎嚴重衝擊環球經濟，然而，對數碼貨幣發展可能是一大助力。有分析認為，央行貨幣政策(像調節利率/量寬)傳導至實體經濟太慢，政府的財政措施(如派錢)要惠及有需要的中小企或失業人士時，往往費時失事，加上行政成本高昂，若以數碼貨幣方式發放，將更具效率。

事實上，央行放水有囤積於金融體系和推升資產價格的弊病，數碼貨幣能否解決相關問題暫難定論，惟開發「央行數碼貨幣」(Central Bank Digital Currency, CBDC)確已成主流，中國預料會當領跑者。

談及數碼貨幣，多數人會想到虛擬(加密)貨幣，如比特幣(Bitcoin)和以太幣(Ethereum)等，以至Facebook旗下Libra。這些虛擬幣標榜「去中心化」，用家(包括投資者)固然視之為優勢，但亦引起各國監管機構憂慮，認為會擾亂本身的金融系統。不過，隨着電子交易廣泛使用，央行也不能忽略市場大趨勢，遂開始積極籌備推出CBDC。

內地的CBDC（暫名DC/EP）據報測試進度良好，即將正式面世，但因為由人民銀行發行，故被指與「去中心化」和「加密」背道而馳，只是另一項電子支付工具或「數碼人民幣」而已。可是，如果能普及，實屬數碼貨幣的一個里程碑，甚至有助人民幣國際化。

「國進」則「民退」。Libra在4月中公布白皮書第二版(White Paper 2.0)，其中最受關注的是內容中刪除了把Libra打造為全球通貨的目標。

Libra於2019年6月發出首份白皮書，惟多家有意參與的企業相繼打退堂鼓，監管當局不易放行應是主要障礙，尤其Facebook用戶數以億計，若建立自身貨幣，對各國恐會構成威脅。「白皮書2.0」中，Libra大幅讓步，放棄獨立於現存金融體系之外，這或有助推出。

數碼貨幣「國進民退」有利發展，但似違背開拓虛擬幣初衷。值得留意的是，虛擬幣「龍頭」比特幣交易亦日趨成熟，這相信是受益於期貨買賣增加。

附【圖】所見，向來大上大落的比特幣，近月金融市場動盪下走勢反而平穩，其波幅與標普500指數比較更屬偏低，意味波動性顯著下降，也許因之前暴升暴跌嚇怕了一批投資者，日後CBDC會否令到比特幣邊緣化，拭目以待。

信報投資研究部

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