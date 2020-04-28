港股直擊 即巿股評

新冠肺炎疫情有緩和跡象，美國愈來愈多州份準備放寬禁閉措施，美股三大主要指數收市都升超過1%。港股昨日急升逾四百點後，今早升過百點後倒跌。

恒指高開120點，報24401，之後掉頭向下，暫時見最多跌103點，報24176。截至10時4分，恒指跌47點，報24232。

國企指數高開31點，報9907，最新倒跌30點，報9845。

A股今早顯著向下，上證指數現報2774，跌41點或1.5%；深成指曾挫2%。

騰訊(00700)高開0.5%，報415元，現升0.2%，報413.8元。

阿里巴巴(09988)受壓，跌2%，報196.5元。

友邦(01299)高開1.1%，報71.7元，現跌0.6%。

滙控(00005)今日公布季績，股價高開1.5%，報40.1元，最新升1%，暫為今早表現最好藍籌。

新世界發展(00017)建議股份四合一，股價最新跌1.8%，報8.86元。

Adidas首季經營溢利大跌，申洲(02313)挫3.8%，暫為表現最差藍籌。

紐約6月期油今早亞洲時段續插，最新跌近一成四，報每桶11.03美元。「三桶油」跑輸，暫時以中石油(00857)挫1.8%表現最差。

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