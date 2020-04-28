港股直擊 即巿股評

內地在線教育用戶規模大增，新東方在綫(01797)應聲造好，最高見過38元，炒高8.7%，新造37.5元，仍急升7.3%，成交金額7053萬元。

中國互聯網絡信息中心表示，截至2020年3月，中國在線教育用戶規模達4.23億，較2018年底增長110.2%，佔網民整體的46.8%。

此外，2020年初，全國大中小學校推遲開學，2.65億在校生普遍轉向線上課程，用戶需求得到充分釋放，在線教育應用呈現爆發式增長態勢。

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