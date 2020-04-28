港股直擊 即巿股評

碧桂園服務(06098)低開4.1%，甫開曾挫半成，見33.95元，現跌4.5%，成交額5830萬元。

集團公布，將發行38.75億元可換股債券(CB)，所得款項淨額將用於未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及公司一般用途。

初始轉換價為每股39.68元，較昨日收市價35.75元，溢價10.99%。若按初始轉換價悉數轉換，債券將獲轉換成9765.63萬股，佔擴大後股本約3.47%。

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