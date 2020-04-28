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今日 09:28 港股直擊 即巿股評

恒指高開120點 滙控友邦高開逾1%

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新冠肺炎疫情有緩和跡象，美國愈來愈多州份準備放寬禁閉措施，隔晚美股三大主要指數收市都升超過1%。港股昨日急升逾四百點後，今早高開過百點。

恒指高開120點，報24401；國企指數高開31點，報9907。

騰訊(00700)高開0.5%，報415元。

友邦(01299)高開1.1%，報71.7元。

阿里巴巴(09988)低開1.3%，報198元。

滙控(00005)今日公布季績，股價高開1.5%，報40.1元。

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