港股直擊 即巿股評

回顧在3月份的時間，環球市場受疫情的影響，港股亦不能獨善其身，一度急跌至21000點附近的3年多低位，及後於3月中下旬開始持續並大幅回升，反彈浪持續至於4月初，指數重上24000點。值得留意的是早前的確有「聰明錢」看準機會部署好倉產品（牛證＋認購證）博取反彈，於3月18至23日指數仍反覆低位的時候，單計恒指好倉資金已有達2.2億元流入，隨著大市回升，不少資金已陸續獲利離場。

不過，自 4月初起，大市已不再大幅反彈，反而於24000點附近拉鋸，上落幅度較3月份收窄，我們亦觀察到投資者的策略亦有所轉變，開始轉移至炒上落市，於一個較窄的區間之中炒上落，尤其是當指數升上較高位置時，資金藉高位積極部署恒指淡倉，當指數短暫回落時就已獲利離場。我們特意統計了4月期間(截至4月23日)的一些數據：

- 恒指於4月7日首次重上24000點後，11個交易日當中有6日上升、5日下跌

- 逢升的日子中，恒指淡倉都錄得資金流入

- 指數最多升兩日後便回落，熊證資金立即流出，待指數再升的時候重新流入

- 這模式至少出現了三次

值得留意的是，淡倉資金之中是選甚麼條款呢？我們觀察到資金逢高造淡，但部分資金揀選的條款是較遠距離的熊證。如果以收回距離超過1500點的熊證作計算，在上述淡倉資金流入的日子，合共有約3.5億元流入恒指熊證，當中有約1.2億元流入遠距離熊證，佔當中的約34%，即是約三分一資金流入遠距離熊證，這比例亦較以往為高，或反映部分投資者覺得恆指於24000點以上會遇到阻力，但同時不敢作太進取的部署，所以選擇收回價較遠的熊證。

除了遠熊之外，我們亦觀察到沒有收回機制的恒指認沽證亦是投資者的選擇，於上述的日子中有超過4200萬元流入。

投資者如計劃利用遠熊，可留意恒指熊(62709)，收回價25500點，距離上周五恒指收市有超過1500點差距，此產品換股比率20000兌1，面值較一般10000兌1的產品為平，入場門檻較低。如考慮用沒有收回風險的認沽證，則可留意恒指沽(24310)，行使價23000點，9月到期，實際槓桿約7.4倍，是市場上行使價22500點至24000點之間的產品中槓桿最高。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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