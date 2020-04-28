港股直擊 即巿股評

港股今日期指結算，「黑期」今早升近百點，滙控(00005)今日公布首季業績。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，美國愈來愈多州份準備放寬禁閉措施，消息對美股有支持，三大主要指數收市都升超過1%。道指連升第四個交易日，重上24000點關，收市升358點或1.51%，報24133點。迪士尼抽高4.81%，為表現最好的道指成分股。標指及納指分別有1.47%及1.11%進賬，收報2878點和8730點。

聯儲局將於周二與周三舉行議息會議，市場預期聯儲局官員在會上仍會討論更多救市措施。

油價終止三連升，紐約期油收市急跌近兩成半。投資者擔心石油儲存空間將耗盡，紐約6月期油急瀉，一度急挫三成，收報每桶12.78美元，跌4.16美元，跌幅24.6%。倫敦6月布蘭特期油跌穿收報每桶19.99美元，跌幅6.8%。今早

紐約6月期油續跌，最新報12.09美元，跌5.4%。

紐約6月期金收市滑落0.7%，每盎斯報1723.8美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港收市價比較，接近全線上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報40.02元，較本港收市高0.52元，今日將公布季度業績；騰訊(00700)ADR收報413.08元，高0.08元；國壽(02628)ADR收報16.41元，高0.17元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.55元，高0.02元；中石油(00857)ADR收報2.75元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.83元，高0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.79元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報5.18元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報2.66元，低0.01元。

港元滙價持續強勢，再次觸發7.75港元兌1美元的強方兌換保證。金管局在紐約尾市交易時段，在市場買入13.77億美元，沽出106.72億港元，是今輪第六度沽港元，金額是最多的一次。金管局八日內六度入市，合共沽出207.07億港元。

ADR港股比例指數報24342，較本港收市高62點或0.26%。恒指昨日收報24280點，升448點或1.9%。短期阻力參考4月17日高位24666點，初步支持睇20天線約23900點。港股今日期指結算，「黑期」今早升近百點。

焦點股份

新世界發展(00017)：建議合併股份，每四股合併為一股，每手買賣單位維持1000股，以今日收市價9.02元計算，每手價值由9020元，增加至36080元。集團指， 目前財務穩健，預計在可預見的未來，無需進行任何股本集資。

萬科(02202)：首季淨利潤12.49億元人民幣，按年上升一成二。

裕元集團(00551)：發盈警，預期截至3月底止季度綜合虧損6000萬至7000萬美元，對比去年同期綜合溢利約7500萬美元。

思捷環球(00330)：決定關閉中國以外亞洲的所有56間零售店舖，包括新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門的店舖，以集中資源應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰， 集團將繼續中國的合資公司業務，以及亞洲的批發業務及許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。據管理層初步估計，關閉店舖的成本介乎1.5億至2億元，將對截至六月底止財政年度的業績產生負面影響。

中遠海運港口(01199)：公布截至3月底止，首季盈利9188.7萬元美元，按年大增84%，每股盈利2.91仙；期內收入按年下跌11%。

馬來西亞建築承包商--RIMBACO(01953)今日掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報0.61元，較招股價0.4元，高出五成三。