即巿股評 港股直擊

根據美國勞工部公布，截至4月18日的一周首次申領失業救濟人數為442.7萬，按周減少81.8萬；持續申領失業救濟人數，由之前一周的1197.6萬增至約1600萬，再創紀錄新高。過去5個星期，累計2645萬人丟了飯碗，較2007年到2009年金融海嘯期間製造的900萬失業大軍，還要多近兩倍。

美國總統特朗普於上周簽署第二輪抗疫方案，涉資達4840億美元，將用於中小企的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program, PPP)和應對經濟災難貸款，以及小型企業專門撥款等，另有款項作為醫療相關援助。

面對新冠肺炎衝擊，白宮3月底首輪3490億美元小企貸款迅即耗盡後，新領失業救濟者仍然以每周百萬計的驚人幅度增加，代表為數不少的中小企還未收到當局「續命錢」已被迫裁員或關門大吉。聯儲局4月15日發布的全國地區最新經濟報告「褐皮書」也指出，所有12個地區經濟活動急劇萎縮，大部分預期未來數月情況將惡化；全部地區均出現就業下降，顯然嚴格的社區隔離措施導致數以百萬計職位流失。

然而，「職場銅幣」卻有另一面，華府緊急援助中小企方案並非毫無果效，新領失業救濟人數已連續3周減少，或意味亦有中小企憧憬當局不會任由它們自生自滅，遂勉強支撐下去。

聯邦政府抗疫措施在就業市場稍見效果，對實體經濟能有多大刺激作用尚須觀望，惟「大水漫灌」於華爾街股市則取得最顯著成效，三大指數在3月23日觸底，反應最快的道指兩個交易日之後已反彈超過20%，進入技術牛市(標普500指數和納指分別至3月26日及4月7日才「轉牛」)，這完全得力於聯儲局無上限買債(無限QE)政策。

資料顯示，今年3月10日，聯儲局資產負債表規模為4.3萬億美元，約等同縮表前的4.2萬億美元；到了4月21日，其規模暴增至6.5億美元，個多月間膨脹逾半。聯儲局應對當年金融海嘯的三輪QE，成功把美股推向牛市；是次QE出招更快且沒有表態何時收手，相信定可養育這隻「先天不足」的小牛不致夭折。問題是，上次由QE培育出的長牛也被芬佬稱為「最乞人憎的升市」（most hated rally），本輪升市或證明世上沒有最乞人憎，只有更乞人憎。

回到港股，周一恒指高開199點，見24030點即反覆造好，午後曾攀至24318點，收報24280點，上漲448點(1.88%)。

EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數已明顯升越代表弱勢股沽壓的弱勢股指數，大市確認由買盤主導。附【圖】所見，恒指昨收復10天線，預期將挑戰甚至突破1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂阻力約24600點。

信報投資研究部

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