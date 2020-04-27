港股直擊 即巿股評

歐洲新冠肺炎疫情有緩和跡象，意大利將開始放鬆封鎖措施，歐盟擬設立萬億復甦基金。本港昨日再度零新增確診，港股今早高開近200點，重上二萬四關。

恒指高開199點，報24030，國企指數高開93點，報9750。

騰訊(00700)高開1.6%，報412.8元。

友邦(01299)高開1.2%，報70.4元。

中海油(00883)高開1.6%，報8.65元。

個股方面，中原銀行(01216)高開3.3%，市前成交達10億元。

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