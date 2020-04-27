港股直擊 即巿股評

市場憧憬歐美新冠肺炎疫情紓緩，美股靠穩，港股本周假期關係只有三日市，今日期指結算前夕料觀望氣氛較濃。

美股三個主要指數上周五收市均升超過1%。雖然美國的新冠病毒疫情依然嚴重，但部分州重啟當地經濟，投資者憧憬美國的商業可以快速回復正常，利好經濟。道指收報23775點，升260點或1.1%；納指收報8634點，升139點或1.65%；標普500指數升1.4%報2836點。蘋果公司和微軟都升超過1%，帶動標普500指數上升。總結全個星期，道指跌1.9%；納指跌0.2%；標指跌1.3%。

美國聯儲局將於本周三（本港周四凌晨）公布議息結果，主席鮑威爾其後講話，備受關注。聯儲局決議前，美國將公以布3月貿易賬和首季GDP表現。市場預測，首季GDP放緩到負4.1%。若跌幅比預期嚴重，聯儲局貨幣政策可能需要更大寬鬆力度。

紐約期油今早亞洲時段偏軟，每桶報16.43美元，跌3%。油價上周五連續第三日上升，但全星期仍錄得顯著跌幅，是九個星期內第八次下跌。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.72元，較本港收市低0.03元；騰訊(00700)ADR收報409.6元，高3.2元；國壽(02628)ADR收報15.98元，高0.14元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.49元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報2.72元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報3.77元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.49元，高0.44元；聯通(00762)ADR收報4.98元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報2.61元，低0.01元。

ADR港股比例指數報23934，較周五恒指收市高102點或0.43%。恒指上周五收報23831點，跌145點或0.6%，重上20天線(約23814點)。港股本周只有三個交易日，明日期指結算，料市場觀望氣氛濃厚。

道指期貨今早偏軟，最新報23604，跌53點或0.23%。

焦點股份

滙控：將於本周二(28日)公布首季業績，公司上周五日在英國倫敦舉行股東周年大會，主席杜嘉祺發表聲明指，集團取消派發2019年第四次股息，董事會非常明白股息的重要，在較為充分掌握疫情的經濟影響後，將於公布2020年全年業績或之前，重新檢討派息政策。

神華(01088)：第一季度盈利99.8億人民幣，按年下跌兩成二；收入510.77億元人民幣，按年跌一成。

重農行(03618)：首季淨利潤30.8億元人民幣，按年倒退6.9%。

大家樂(00341)：發盈警，預期截至今年3月底止年度股東應佔溢利按年下跌85%至90%，主要由於收入減少，以及相對較低收入之高經營成本所致。大家樂上年度錄得盈利5.9億元

中交建(01800)：第一季新簽合同金額2274.98億元人民幣，按年增長一成二。

今日有多家公司公布首季業績，以粵海投資(00270)、海螺水泥(00914 )、萬科企業(02202)及宇華教育(06169)較受券商關注。