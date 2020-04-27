即巿股評 港股直擊

美國首次申領失業救濟人數居高不下，過去五個星期累積申領失業救濟逾二千六百萬人：

．21/03：330.7萬人

．28/03：686.7萬人

．04/04：661.5萬人

．11/04：523.7萬人

．18/04：442.7萬人

以新出爐新的數據推算，4月失業率將高達20％，直逼上世紀經濟大蕭條25%的高峰。

雖然美國有《社會保障法案》（Social Security Act）向失業人士提供援助，不過，美國近年零工經濟（gig economy）十分盛行，不少打工仔轉型為自由工作者，從事例如Uber司機、長者看護等。估計美國有36%的就業人口從事這類兼職或臨時工作，收入不穩之餘，也不享有退休金及每月最低工資的保障。在疫情的影響下，他們收入除了瞬間「歸零」外，由於沒有正式僱員合約的保障，很多零工者也無法獲得失業補助或就業津貼。

經濟遭受到前所未見的重創，愈來愈就業人士飯碗不保，低收入者和窮人生活捉襟見肘，美國正在醞釀著一個「社會炸彈 」。根據ZeroHedge的報導，在紐約市已有人計劃發起大規模的擺交租金「攬炒」行動。發起這個「租霸」行動的Housing Justice For All認為，政府只照顧「包租公」卻忽視租客在疫情下被隔離的經濟困境；因此決定在5月1日發動多達100萬紐約人參與這場抗爭運動，目的是迫使州長Andrew Cuomo 消在封城期間的租金。當然，更嚴重的威脅是，假如美國到了今年夏天仍無法重啟經濟，估計將多達30%的物業按揭（涉 1500萬個家庭）無法償還按揭供款，到時銀行壞賬直線飆升，就真是齊齊「攬炒」。

同樣地，香港樓市「減辣」亦是應有之舉。事實上，新冠肺炎已令不少行業及外圍經濟陷入絕境；本港最新失業率已升至9年高位，相信短期內將攀升至5%以上，也注定香港經濟將要走下坡。而經濟前景及失業率是影響樓價的重要因素，意味未來本港樓價將易跌難升，「辣招」遏抑樓價和炒風的前設在目前明顯已不再成立。受到「辣招」影響，二手樓成交量早已長期「冰封」；但在自由市場下，因政策長期扭曲了市場的正常流動性，對因經濟惡化而急需要「沽樓」套現周轉的市民，似乎有欠公道。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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